Гороскоп на 6 квітня: Терези досягнуть мети, а на Тельців чекає успіх у кар'єрі

У вівторок, 6 квітня, Тельці вийдуть на новий рівень у роботі, Терезам вдасться досягти мети, а Близнюкам порадили розумно витрачати свою енергію. У Левів у цей день розпочнеться новий етап у житті.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 6 квітня.

Овен

Попереду звичайні буденні справи, трохи спокійної роботи за графіком із 9-ї до 6-ї, і здавалося б, ніщо не віщувало жодних збурень… Аж тут якась дрібниця може вивести вас із себе настільки, що ви уже не добираєте слів.

Телець

День обіцяє бути радісним, оскільки вам вдається досягти досить високих показників і навіть перевершити якісь рекорди, вийшовши зовсім на інший рівень у роботі. Словом, буде привід відзначити перемогу.

Близнюки

Не варто на сьогодні планувати грандіозні звершення, бо сил буде лише на спокійне споглядання. Вам зараз ще потрібно розумно витрачати свою енергію, бо її чомусь нині не дуже багато, хіба що вистачатиме на мрії та плани.

Рак

Сьогодні вам навіть тяжка робота – у задоволення. Хоч ви і напружуєтесь, і сім потів із вас сходить, але є приємне усвідомлення, що ви виконуєте щось корисне. І ви отримуєте від людей зворотній зв'язок про те, наскільки ви потрібні цьому світу.

Лев

Є всі підстави думати, що ваше життя нині досить суттєво змінюється. І ви вже потроху звикаєте до думки, що вже не будете жити як раніше, змінюється ваше оточення, ваше ставлення до людей, ваш матеріальний рівень.

Діва

У цей період ви почуваєтесь дуже щасливими, особливо в особистому житті та міжособистісному спілкуванні. Адже, виявляється, вас оточують просто чудові люди, які вас люблять і завжди підтримають.

Терези

Ви досить вперто боролися за певні вершини та досягнення, дряпалися з усіх сил вгору і сьогодні можете вже сказати, що досягли цієї мети. Можливо, залишився ще азарт та адреналін, але вже можете видихати і святкувати.

Скорпіон

Першу половину дня ви можете вагатися – чи туди ви просуваєтесь, і чи варто вам кудись іти. Але після обіду час пришвидшується, і ось уже вам немає коли замислюватись – ви просто робите те, що від вас вимагається.

Стрілець

Є від чого випасти в осад – справи вперед особливо не просуваються, весь час якісь перепони трапляються, та й настрій якийсь не дуже проривний, більше тягне посидіти, уповільнитися. Все набридло і нічого робити не хочеться.

Козеріг

Сьогодні особливо важливо вчиняти правильно та праведно, не переступаючи жодної межі – ані у законах, ані у моралі, хоч вам і здаватиметься, що ви можете чимало втратити, але воно того варте, бо й ви одразу отримаєте винагороду.

Водолій

Спілкування з людьми буде милим і конструктивним, ви сьогодні надзвичайно емпатичні, уважно вислуховуєте людей з їхніми проблемами, розумієте їхні потреби, даєте чимало цінних порад, до яких прислухаються.

Риби

Напрочуд ледачий день передбачається, і добре, що всі відчувають ваше небажання сьогодні якось напружуватись і спілкуватися, і зайвий раз вас ніхто не турбує, залишаючи вас у спокої і наодинці з думками.

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