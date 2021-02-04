Гороскоп на 5 лютого для усіх знаків: Скорпіонів чекає подорож або переїзд

П'ятниця, 5 лютого, може стати для Скорпіонів днем для початку подорожі чи переїзду, Козерогів чекатимуть неприємні сюрпризи, а Тельці займуться самоосвітою.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 5 лютого.

Овен

Критичні зауваження, що ви їх сьогодні почуєте, вам не варто серйозно сприймати на власний рахунок. Бо той, хто їх висловлює, транслює лише свої страхи та тривоги, нападає першим, бо боїться сам.

Телець

Можете зайнятися освітою чи самоосвітою, потрапити на якісь навчальні курси чи курси з підвищення кваліфікації. Словом, прийшов час трохи підняти свій освітній рівень, дізнатися більше всього нового і цікавого.

Близнюки

Відбувається потужний поштовх, що здатний просунути вас досить далеко. У вас звідкілясь з'являються сили та натхнення для того, щоб завершити всі ті справи, що тривалий час вас гальмували, і ви легко рушаєте вперед до світлого майбутнього.

Рак

Цілий день вас намагатимуться чимось зацікавити та спонукатимуть до активних дій, тоді як ви прагнутимете спокою та вдумливості, бо вам вкрай потрібно попрацювати мізками у спокої, щоб створити щось нове та креативне.

Лев

Десь раптово знаходяться гроші, яких ви зараз так потребуєте. І це буде справжнім дивом, коли до вас надходить саме потрібна вам сума від друзів, рідних, чи то навіть з невідомих вам джерел.

Діва

Час змінити імідж і як слід підготуватися і до весни, і до нового життя. Тож можете вже починати приводити себе до ладу, відвідувати усіх спеціалістів з краси та стилю, шукати собі новий імідж та змінювати гардероб.

Терези

День обіцяє бути спокійним, аж занадто. Без будь-яких потрясінь та складнощів, можливо, ви проведете його вдома, у ліжку чи просто відпочиваючи, навіть на роботі все буде настільки спокійно, що можна було б і не приходити.

Скорпіон

День може стати початком якоїсь подорожі чи переїзду, мандрів чи відрядження, у будь-якому разі, дорога обіцяє бути захопливою, чи то ви десь поряд вирушите, чи то беретесь десь подалі мандрувати.

Стрілець

І тільки ви зібрались дещо розслабитися перед вихідними і перевести подих, як на вас навалюють все, що можна. І складається враження, що за один день ви маєте переробити всю роботу за місяць.

Козеріг

Неоднозначний день, багатий на сюрпризи, подекуди не дуже приємні. Приміром, збільшується вірогідність потрапити у тенета не надто чесних людей і бути ошуканими чи навіть пограбованими.

Водолій

День минає тихо й непомітно, ви занурені у нудьгу і розважаєте себе якими звичними справам чи переглядом видива на телевізорі чи комп'ютері. Словом, аби день до вечора, та скоро вже вихідні почалися.

Риби

Боротьба триває! У когось – до обіду з голодом, а після обіду зі сном, а у когось – з усіма несправедливостями цього світу. Ви раптом стаєте на стежку протистоянь і починаєте щось відстоювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тиждень з 1 лютого буде продуктивною у Тельців – енергії вистачатиме і на роботу, і на сім'ю, і друзів. Близнюків чекає успішний тиждень, а Терезів – гроші.

В Україні, за словами Соломки, тиждень може початися зі сміливих виступів і протестів, а всередині політичних груп загострюватимуться конфлікти. До того ж, можуть відбутися гучні скандали і викриття.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козорогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом у лютому, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не буде вистачати грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

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