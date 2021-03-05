Гороскоп на 5 березня: у Водоліїв планується свято, а на Риб чекає кохання

П'ятниця, 5 березня, буде для Терезів дуже комунікативним днем – їм варто приготуватися до активного спілкування, а Риб у цей день чекає любов і ніжність. У Водоліїв передбачається велике святкування.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 5 березня.

Овен

Ви буквально пробуджуєтесь і воскресаєте, відчуваєте небувалий прилив сил. Так, наче це не кінець тижня, а самий його розпал. І ви готові ділитися своєю енергією з усіма, дарувати свою силу всім перехожим

Телець

Точитиметься якась боротьба та протистояння вас із певними упередженнями чи невіглаством інших, ви захищатимете своє бачення, проводитимете роз'яснювальну роботу, та не завжди це буде сприйматися адекватно.

Близнюки

Можна вже й розслабитися трохи та почати відпочивати і насолоджуватись життям. Але може потягнути не на відпочинок, а на подвиги у вигляді наведення ладу, прибирання, господарювання. Аби все це було вам у задоволення.

Рак

Сьогодні у голову прилітають особливо розумні думки, та й взагалі голова починає продуктивніше працювати, ліпше аналізувати, рахувати, зважувати. І цим неодмінно треба скористатися і щось терміново винайти й прорахувати.

Лев

Для вас день спокійний і навіть уповільнений, бо час тягнеться так довго, що здається безкінечним. І ви будете схильні десь переховуватись від обов'язків та відповідальності, щоб не затягувати їхнє виконання, бо швидше ви просто не можете.

Діва

Особисті та сімейні стосунки сьогодні набувають особливого сенсу. Вам захочеться більше часу проводити вдома, з родиною, з близькими людьми. Навіть на роботі ви більше опікуватиметесь домашніми справами, аніж виробничими.

Терези

Готуйтеся до зустрічей та активного спілкування, бо день буде дуже комунікативним. І це буде не просто приємне спілкування, а ще й надзвичайно перспективне, яке дає вам додаткові шанси на поліпшення фінансового стану.

Скорпіон

Контакти із зарубіжжям сьогодні обіцяють бути особливо успішними і надзвичайно продуктивними. Ви вдало ведете перемовини і можете легко домовитися про подальше взаємовигідне співробітництво.

Стрілець

Професійна діяльність вимагатиме від вас зосередженості і далекоглядності. Бо сьогодні ви плануватимете свої подальші дії, думатимете наперед і передбачатимете всі вигоди та гострі кути.

Козеріг

Зустрічі з милими і чудовими людьми вам гарантовані. І деякі з них можуть виявитися настільки прекрасними, що зачеплять вас не на жарт і змусять прискорено битися ваше серце.

Водолій

Намічається гарний привід для якогось святкування, і ви будете задіяні у підготовці. Але, виявляється, це неабияке навантаження, і левова частка цієї праці звалиться саме на ваші плечі.

Риби

День сповнений ніжності та любові, ваше серце немов пом'якшується, згадує приємні давні часи і ті відчуття, що пов'язані з ними. Вам хочеться обійняти весь світ, починаючи із найближчих людей, звичайно.

Як повідомляв OBOZREVATEL: