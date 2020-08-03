Гороскоп на 4 серпня: час нових ідей для Раків, Левів і Водоліїв

Гороскоп на 4 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на вівторок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогодні ви будете схильні брати на себе багато обов'язків. Через це з'явиться схвильованість і дратівливість. Однак, якщо дотримуватися помірності в діях, вдасться розширити свої навички та уяву.

4 серпня 2020 роки Терези і Близнюки повинні приділити більше уваги стосункам

Овен

Сьогодні ви повинні приділити більше уваги робочим справам і обов'язкам. Проте остерігайтеся дій, які ставлять під загрозу власні цінності. Також подумайте про те, в якому напрямку хочете розвиватися далі.

Телець

Цього дня ви захочете отримати чіткіше уявлення про свої пріоритети. Однак напруженість у стосунках може призвести до непотрібних аргументів або необдуманих вчинків. Краще направте енергію на те, що вас надихає.

Близнюки

Це сприятливий час для прояву почуттів і зміцнення стосунків. З іншого боку, дії, пов'язані з друзями або партнерами, можуть бути занадто поспішними. Зробіть все можливе, щоб уникнути ухвалення необдуманих рішень.

Рак

Сьогодні можуть з'явитися певні обмеження, особливо в питаннях стосунків, кар'єри та репутації. Спробуйте використати цей час для створення нових ідей і планів, уникаючи спроб досягти миттєвих результатів.

Лев

Це час великих ідей і можливостей. Подумайте про внесення важливих змін в своє життя, але не поспішайте їх здійснювати. Терпіння допоможе запобігти дезорганізації, спонукаючи рухатися крок за кроком.

Діва

Цього дня виникне певна напруженість через схильність брати на себе занадто багато обов'язків. Краще не намагайтеся робити все відразу. Також не давайте обіцянок до тих пір, поки не зрозумієте, що можете їх виконати.

Терези

Цей день пробудить бажання рости і вдосконалюватися. Однак намагайтеся краще стежити за своєю поведінкою, особливо в колі друзів і близьких людей. Не забувайте приділяти їм належну увагу, а також цінуйте турботу та підтримку.

Скорпіон

Сьогодні ви зможете зробити щось дуже важливе. З'явиться сміливість для просування якогось проєкту або виконання серйозних справ. Проте слідкуйте за тим, щоб не перевантажувати себе роботою або зобов'язаннями.

Стрілець

Сьогодні ви будете занадто схвильовані через якісь особисті або робочі моменти. Незважаючи на це, постарайтеся зайнятися тим, що приносить радість і задоволення. Робіть все можливе, щоб почуватися щасливими.

Козеріг

Цього дня ви відчуєте бажання поліпшити своє життя. Однак уникайте надмірного перенапруження і не намагайтеся зробити все відразу. Мрійте про більше, але не нехтуйте власним здоров'ям.

Водолій

Це час нових ідей, сильних спонукань і щирих почуттів. Ви можете відчути справжній прилив мотивації, щоб взяти на себе нові проєкти або зробити те, про що давно мріяли.

Риби

Сьогодні може виникнути раптове і сильне бажання поліпшити своє фінансове становище. Намагайтеся уникати покупок, в яких немає особливої потреби. Не варто витрачати багато грошей, ґрунтуючись на імпульсивних бажаннях.

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