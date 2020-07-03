Гороскоп на 4 липня: час рішучих дій для Терезів, Стрільців і Козерогів

Гороскоп на 4 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на суботу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це прекрасний час для самовираження. Сьогодні ви повинні бути рішучішими, ніж зазвичай. Прагніть навести лад у справах, думках або планах. Також подумайте про те, як поліпшити своє фінансове становище.

Овен

Сьогодні особисті справи або домашні обов'язки вимагатимуть особливої уваги. Проте постарайтеся розібратися у всьому максимально швидко, щоб залишилося більше часу для відпочинку, улюбленого хобі або спілкування з родиною.

Телець

Цього дня ви почуватиметеся оптимістичніше, ніж зазвичай. Спробуйте залишити в минулому проблеми або ситуації, які викликають лише розчарування. Завдяки цьому вдасться побачити нові перспективи.

Близнюки

Це важливий час для самопізнання. Сьогодні ви зможете встановити цінні зв'язки та краще зрозуміти свої мотиви або бажання. Також постарайтеся використати недавній досвід, щоб розв'язати проблему або зробити щось значуще.

Рак

Це складний час для виконання домашніх обов'язків, розв'язання сімейних питань або подолання перешкод. Ви можете відчувати велике напруження та втому. Краще приділіть більше уваги спокійному відпочинку.

Лев

Цього дня необхідно знайти оптимальний баланс між виконанням своїх обов'язків і відпочинком. Спробуйте навести лад у повсякденних справах, перш ніж просувати будь-які ідеї або великі плани.

Діва

День сприятливий для дружнього спілкування. Ви повинні провести час із тими, хто розуміє особисті ідеї, погляди та переконання. Крім того, труднощі в бізнесі, коханні або сімейних стосунках можуть спонукати до аналізу недавніх дій.

Терези

Настав час звернути особливу увагу на свої потреби в комфорті або нових знайомствах. Відчуття розчарування, викликане якоюсь домашньою ситуацією або емоційним життям, може підштовхнути до рішучих дій.

Скорпіон

Це вдалий час для досягнення відмінних результатів у навчанні або розвитку особистих проєктів. Однак ви можете відчувати занепокоєння з приводу проблем, пов'язаних із роботою, здоров'ям або стосунками.

Стрілець

Сьогодні може виникнути деяка проблема з фінансами. Проте необхідно уникати зайвого занепокоєння, щоб розв'язати її якомога швидше. Шукайте нові можливості та не бійтеся діяти рішучіше.

Козеріг

Сьогодні виникне безліч ідей і думок, пов'язаних з кар'єрою, сім'єю або репутацією. Постарайтеся зосередитися на тому, що зараз найважливіше. При цьому активні та рішучі дії виявляться особливо ефективними.

Водолій

Цього дня необхідно відволіктися від думок про якісь проєкти, проблеми або доручення. Дозвольте собі повноцінно відпочити і розслабитися. Також зараз не варто розбиратися в своїх почуттях та переживаннях.

Риби

У цей час з'явиться необхідність тимчасово відгородитися від людей або ситуацій, які викликали багато стресу і розчарувань. Сьогодні потрібно приділити увагу дружньому спілкуванню, самовираженню та приємним взаємодіям.

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