Гороскоп на 4 червня по картах Таро: кого чекає несподіваний прибуток і везіння

Гороскоп на 4 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Терези і Скорпіони. А ось Риби в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Дама денаріїв

Овни, у четвер, 4 червня, на вашому шляху можуть з'явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як гарний урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Телець – Зірка

Карти Таро кажуть, що Тельців 4 червня чекають приємні клопоти. Представники цього знака зможуть з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Близнюки – Лицар Мечів

У четвер на перший план вийдуть ваші фінансові питання. Ви захочете більше заробити і будете всілякими способами шукати додатковий заробіток.

Рак – Вежа

День буде дуже насиченим. Постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу і відновити сили.

Лев – Правосуддя

Карти Таро радять Левам 4 червня бути обережними зі здоров'ям. Насамперед уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Діва – Світ

Забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що, починаючи з 4 червня, ситуація обов'язково зміниться в кращу сторону.

Терези – Колесо Фортуни

Завтра Терезам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Скорпіон – Паж кубків

Скорпіони, вас завтра очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Стрілець – Верховна Жриця

Легкість буде супроводжувати Стрільців у цей день. Цілком імовірно, що саме в цей день вам вдасться ухвалити рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей у кращу сторону.

Козеріг – Закохані

Для Козерогів пора зближення і романтики. Тим, у кого є пара, – рекомендується влаштувати незабутній вечір із коханою людиною.

Водолій – Колісниця

Карти Таро кажуть, що Водоліям варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Риби – Четвірка Жезлів

Перепалка з керівництвом може вас вибити з колії. Продовжуйте вірити в себе і свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до мети.