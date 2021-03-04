Гороскоп на 4 березня: перед Стрільцями відкриються нові можливості

У четвер, 4 березня, у Тельців з'явиться можливість заробити велику суму грошей, Леви купатимуться у любові, а у Стрільців відкриється широкий спектр можливостей. Ракам порадили в цей день подумати над тим, щоб приязніше оцінювати свої таланти і можливості
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 4 березня.
Овен
Перша половина дня більше підходить для якихось розслаблених занять, ви будете більше байдикувати і насолоджуватись свободою. А от після обіду лафа закінчиться і доведеться вже як слід братися за роботу.
Телець
Вам виплачують гроші, але, оскільки вам нині надзвичайно фортунить, отримаєте ви набагато більше, ніж розраховували. І це можуть бути як гроші, так і можливість і надалі їх отримувати на постійній основі.
Близнюки
Ваша думка сьогодні буде важлива не лише для вас, але й для інших людей, зокрема для колективу однодумців. І лише ви зможете правильно сформулювати якісь засади подальшої діяльності цього колективу.
Рак
Ви не можете і надалі так жити і працювати за ті невеликі гроші, що ви зараз отримуєте і яких вистачає на дуже скромне життя. І вам потрібно змінити все кардинально, переписати цінники, підняти прайс і гідно оцінити свої таланти та досвід.
Лев
Триває ваша любовна історія, і ця весна розквітає вже зовсім іншими барвами, і світ здається ще прекраснішим. День підходить для приємних зустрічей, побачень, продуктивного та милого спілкування.
Діва
Не завадить взяти невелику паузу, з людьми особливо не спілкуватися, а краще покопирсатися у внутрішньому світі, прислухатися до інтуїції і взагалі провести масштабну роботу з інтуїцією, щоб з'ясувати, куди ж вам рухатися.
Терези
Інколи від ідеї до її втілення проходить чимало часу, але це не ваш варіант, бо якщо вам спало щось на думку, то ви вже готові діяти. От і сьогодні до вас приходять цікаві ідеї – і ви вже шукаєте помічників, інвесторів і складаєте бізнес-план.
Скорпіон
Сьогодні вам не даватиме спокою певна невизначеність із грошима. І ця ситуація потребує вирішення, до того ж досить швидкого, бо чим швидше ви зрозумієте, що робити, тим скоріше до вас прийдуть гроші.
Стрілець
Відкривається надзвичайно широкий спектр можливостей для застосування вашої сили та талантів. І ви вже усвідомлюєте, наскільки може змінитися на краще ваше життя, якщо хоча б трохи докладете зусиль.
Козеріг
Хоч вам і доведеться сьогодні багато чекати і чимало нервувати, бо не все йде за планом, але весь цей неспокій вартий того, бо нагородою стануть гроші чи інші преференції, і ваша віра в людство дещо покращиться.
Водолій
Від тої кількості роботи, яку вам сьогодні доведеться переробити, паморочиться у голові. Вам дуже захочеться втекти і від роботи, і від відповідальності, і від людей, які сьогодні особливо дратуватимуть.
Риби
Прийшов час, коли потрібно обрати, куди б його вкласти гроші: чи у власне здоров'я, чи у навчання – своє чи дітей, нерухомість чи ще якісь інструменти. І саме сьогодні ви обираєте пріоритети у житті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за словами Соломки, з 1 березня по 7 березня Тельців чекають великі гроші, Близнюків – успіх, а Козероги зустрінуть любов.
Разом із тим, для Овнів тиждень буде загальмованим, Левам порадили нічого не планувати, а Діви проведуть тиждень у роздумах.
У березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.
В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.
Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.
А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.
Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.
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