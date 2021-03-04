Гороскоп на 4 березня: перед Стрільцями відкриються нові можливості

У четвер, 4 березня, у Тельців з'явиться можливість заробити велику суму грошей, Леви купатимуться у любові, а у Стрільців відкриється широкий спектр можливостей. Ракам порадили в цей день подумати над тим, щоб приязніше оцінювати свої таланти і можливості

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 4 березня.

Овен

Перша половина дня більше підходить для якихось розслаблених занять, ви будете більше байдикувати і насолоджуватись свободою. А от після обіду лафа закінчиться і доведеться вже як слід братися за роботу.

Телець

Вам виплачують гроші, але, оскільки вам нині надзвичайно фортунить, отримаєте ви набагато більше, ніж розраховували. І це можуть бути як гроші, так і можливість і надалі їх отримувати на постійній основі.

Близнюки

Ваша думка сьогодні буде важлива не лише для вас, але й для інших людей, зокрема для колективу однодумців. І лише ви зможете правильно сформулювати якісь засади подальшої діяльності цього колективу.

Рак

Ви не можете і надалі так жити і працювати за ті невеликі гроші, що ви зараз отримуєте і яких вистачає на дуже скромне життя. І вам потрібно змінити все кардинально, переписати цінники, підняти прайс і гідно оцінити свої таланти та досвід.

Лев

Триває ваша любовна історія, і ця весна розквітає вже зовсім іншими барвами, і світ здається ще прекраснішим. День підходить для приємних зустрічей, побачень, продуктивного та милого спілкування.

Діва

Не завадить взяти невелику паузу, з людьми особливо не спілкуватися, а краще покопирсатися у внутрішньому світі, прислухатися до інтуїції і взагалі провести масштабну роботу з інтуїцією, щоб з'ясувати, куди ж вам рухатися.

Терези

Інколи від ідеї до її втілення проходить чимало часу, але це не ваш варіант, бо якщо вам спало щось на думку, то ви вже готові діяти. От і сьогодні до вас приходять цікаві ідеї – і ви вже шукаєте помічників, інвесторів і складаєте бізнес-план.

Скорпіон

Сьогодні вам не даватиме спокою певна невизначеність із грошима. І ця ситуація потребує вирішення, до того ж досить швидкого, бо чим швидше ви зрозумієте, що робити, тим скоріше до вас прийдуть гроші.

Стрілець

Відкривається надзвичайно широкий спектр можливостей для застосування вашої сили та талантів. І ви вже усвідомлюєте, наскільки може змінитися на краще ваше життя, якщо хоча б трохи докладете зусиль.

Козеріг

Хоч вам і доведеться сьогодні багато чекати і чимало нервувати, бо не все йде за планом, але весь цей неспокій вартий того, бо нагородою стануть гроші чи інші преференції, і ваша віра в людство дещо покращиться.

Водолій

Від тої кількості роботи, яку вам сьогодні доведеться переробити, паморочиться у голові. Вам дуже захочеться втекти і від роботи, і від відповідальності, і від людей, які сьогодні особливо дратуватимуть.

Риби

Прийшов час, коли потрібно обрати, куди б його вкласти гроші: чи у власне здоров'я, чи у навчання – своє чи дітей, нерухомість чи ще якісь інструменти. І саме сьогодні ви обираєте пріоритети у житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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