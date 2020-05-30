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Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

1.9т
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Гороскоп на 31 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни та Скорпіони. А ось Рибам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Фото: homesandproperty.co.uk

Овен – Зірка

Овнам 31 травня буде під силу дуже багато. Все що потрібно від вас – направити натхнення в правильне русло і не витратити його. Налаштуйтеся на хороший лад і приступайте до того, що давно відкладали.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Телець – Дама Денаріїв

Перед тим, як починати щось робити 31 травня – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими й уникнути проблем, а при необхідності зумієте швидко підлаштуватися під зміни.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Близнюки – Вежа

Близнюки, по можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібниця, як спільна вечеря або коротка прогулянка можуть зміцнити ваші відносини, особливо якщо ви не забудете сказати близьким кілька теплих слів.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Рак – Сімка Жезлів

31 травня Ракам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити велику суму.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Лев – Колісниця

Карти Таро радять Левам 31 травня зайнятися своїм здоров'ям. Прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування та спорт допоможуть повернутися в форму.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Діва – Світ

Дів 31 травня очікує на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Терези – Паж Кубків

Терези, не бійтеся втрачати – натомість прийде щось краще та цінніше, потрібно тільки трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проєкти або людей.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Скорпіон – Сонце

Карти Таро радять Скорпіонам 31 травня не уникати зустрічей з новими людьми. Є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Стрілець – Верховна Жриця

Стрільцям 31 травня не принесе ніяких яскравих вражень. Вас очікує монотонна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді й таке потрібно.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Козеріг – Правосуддя

Козерогам 31 травня знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але вас очікує і нагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Водолій – Колесо Фортуни

Водолії 31 травня можуть братися за будь-яку роботу, навчання або завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Риби – Утримання

У цей день Рибам важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов намагайтеся уникати й не починати.

Гороскоп на 31 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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