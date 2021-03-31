Гороскоп на 31 березня: що чекає всіх знаків зодіаку

Середа, 31 березня, може принести Близнюкам успішні фінансові операції, в життя Львів увірветься творчість, а на Дів чекають душевні зустрічі та приємне спілкування.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на 31 березня.

Овен

День тягнеться неймовірно довго через те, що доводиться проводити більше часу в очікуванні, в чергах, на зустрічі ніхто вчасно не приходить, усі гальмують. Утім, від цього також є користь – у вас є час для роздумів і складання планів.

Телець

Ваш авторитет різко піднімається вгору через те, що ви сміливо висловлюєте свою думку і набуваєте слави експерта, що справді розбирається у проблемі. Ну і відповідно крила у вас розправляються, і ви вже впевненіше почуваєтеся.

Близнюки

День обіцяє успішні фінансові оборудки, гроші сходять на вас щедрим потоком – і родичі раптом вирішують допомогти, і керівництво розщедрюється, й у боржників совість прокидається, ще й бізнес вдається.

Рак

Здається, сьогодні ви витягнете свій щасливий білет, особливо це стосуватиметься виробничих питань. Вам запропонують якийсь неймовірно перспективний проєкт, що значно піднімає ваш статус.

Лев

У ваше життя вривається творчість, вам хочеться щось створювати – малювати, вишивати, співати, танцювати – будь-чим таким займатися, що поліпшує вам настрій. І ви знаходите на все це час, навіть якщо надзвичайно заклопотані.

Діва

Душевні зустрічі та приємне спілкування для вас не дивовижа, але це так мило – зустрічатися з людьми, які розуміють вас із пів слова і з якими можна бути самими собою, а не чіпляти маску і перетворюватися на манекен.

Терези

Хтось малює прекрасні перспективи, які перед вами розкриваються, розповідає про неймовірні речі, які з вами можуть статися. І від вас залежить, чи повірити у ці перспективи, чи відкинути їх.

Скорпіон

Роботи сьогодні буде чимало, причому, дуже тяжкої, з якою самостійно буде важко впоратися. Тому шукайте помічників, гукайте на допомогу друзів, колег, влаштовуйте толоку, щоби впоратися швидше.

Стрілець

Гроші сьогодні мають тенденцію швидко з’являтися і хутко зникати. Ви раптом можете отримати чималу суму грошей, і це вам настільки мулятиме, що ви захочете їх позбутися і купити щось значне, втім, не надто потрібне.

Козеріг

День має бути дуже чітко спланованим, оскільки справ і завдань у вас буде чимало, і всі їх доведеться робити саме сьогодні, тож без таймінгу і визначення пріоритетів ніяк не обійтися.

Водолій

З'являються нові ідеї та перспективи їх утілити, і це може бути пов'язано із якимись міжнародними проєктами, чи роботою за кордоном. Вас манять складнощі, що просте життя вас уже не влаштовує. Ви вже виросли з нього.

Риби

Виникає потреба рухатися вперед, залишаючи позаду все те старе та непотрібне, що вже віджило своє. Але вам ніби щось заважає, не пускає в нове життя, ви не можете вільно просуватися і не розумієте чому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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