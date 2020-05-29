Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Гороскоп на 30 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці й Раки. А ось Діви можуть зіткнутися з критикою.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Палац мечів

Овни 30 травня можуть зіткнутися з проблемами, вирішення яких буде залежати від зовнішніх обставин. Оточуючі будуть впливати на ваше внутрішнє самопочуття.

Телець – Дама мечів

У Тельців з'явиться можливість зустріти своє кохання. Крім того, 30 травня представники знака можуть переосмислити власне життя, змінити ставлення до багатьох речей.

Близнюки – Дама денарієв

Карти рекомендують Близнюкам зайнятися профілактикою власного організму, а також спробувати позбутися шкідливих звичок. 30 травня треба стежити за своїми словами: менше говорити, більше слухати.

Рак – Трійка денарієв

Ракам слід припинити аналізувати помилки минулого, адже це негативно впливає на стосунки з близькими людьми. Хороший період для того, щоб змінити сферу діяльності.

Лев – Десятка кубків

Леви 30 травня можуть бути неуважними, через що є ймовірність втратити гаманець, ключі або навіть забути десь парасольку. Намагайтеся спокійно реагувати на те, що відбувається.

Діва – Туз кубків

Дівам карти радять подивитися на ситуації, які вас хвилюють, під іншим кутом. Представники знака 30 травня можуть зіткнутися з критикою. Не приймайте близько до серця зауваження, але зробіть висновки.

Терези – Король жезлів

Хороший період для того, щоб дізнатися щось нове або відправитися в подорож. У вашому житті може з'явитися людина, яка відіграє важливу роль у долі.

Скорпіон – Двійка жезлів

День обіцяє шквал емоцій. У Скорпіонів буде виникати спокуса діяти необдумано, піддаватися миттєвим поривам. Багато що буде залежати сьогодні від вашого настрою.

Стрілець – Вежа

30 травня – хороший день для прийняття будь-яких рішень, в тому числі й непростих. Стрільці зможуть легко домовитися з оточуючими й знайти компроміс.

Козеріг – Колесо Фортуни

День підходить для ділових та особистих переговорів, початку самостійних проектів. Якщо у вас є ідея, якою хочете поділитися, можете сміливо діяти.

Водолій – Імператриця

День відкриває можливості для того, щоб досягти успіху. Однак разом з тим у Водоліїв можуть загостритися такі якості, як образливість і ранимість, тому контролюйте свої емоції.

Риби – Трійка мечів

30 травня – хороший день для того, щоб налагодити особисте життя. Риби будуть привертати увагу протилежної статі. А у представників знаку, які знаходяться в парі, з'явиться можливість перевести стосунки на новий рівень.