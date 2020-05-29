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Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

2.4т
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Гороскоп на 30 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці й Раки. А ось Діви можуть зіткнутися з критикою.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

freepik.com

Овен – Палац мечів

Овни 30 травня можуть зіткнутися з проблемами, вирішення яких буде залежати від зовнішніх обставин. Оточуючі будуть впливати на ваше внутрішнє самопочуття.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Телець – Дама мечів

У Тельців з'явиться можливість зустріти своє кохання. Крім того, 30 травня представники знака можуть переосмислити власне життя, змінити ставлення до багатьох речей.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Близнюки – Дама денарієв

Карти рекомендують Близнюкам зайнятися профілактикою власного організму, а також спробувати позбутися шкідливих звичок. 30 травня треба стежити за своїми словами: менше говорити, більше слухати.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Рак – Трійка денарієв

Ракам слід припинити аналізувати помилки минулого, адже це негативно впливає на стосунки з близькими людьми. Хороший період для того, щоб змінити сферу діяльності.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Лев – Десятка кубків

Леви 30 травня можуть бути неуважними, через що є ймовірність втратити гаманець, ключі або навіть забути десь парасольку. Намагайтеся спокійно реагувати на те, що відбувається.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Діва – Туз кубків

Дівам карти радять подивитися на ситуації, які вас хвилюють, під іншим кутом. Представники знака 30 травня можуть зіткнутися з критикою. Не приймайте близько до серця зауваження, але зробіть висновки.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Терези – Король жезлів

Хороший період для того, щоб дізнатися щось нове або відправитися в подорож. У вашому житті може з'явитися людина, яка відіграє важливу роль у долі.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Скорпіон – Двійка жезлів

День обіцяє шквал емоцій. У Скорпіонів буде виникати спокуса діяти необдумано, піддаватися миттєвим поривам. Багато що буде залежати сьогодні від вашого настрою.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Стрілець – Вежа

30 травня – хороший день для прийняття будь-яких рішень, в тому числі й непростих. Стрільці зможуть легко домовитися з оточуючими й знайти компроміс.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Козеріг – Колесо Фортуни

День підходить для ділових та особистих переговорів, початку самостійних проектів. Якщо у вас є ідея, якою хочете поділитися, можете сміливо діяти.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Водолій – Імператриця

День відкриває можливості для того, щоб досягти успіху. Однак разом з тим у Водоліїв можуть загостритися такі якості, як образливість і ранимість, тому контролюйте свої емоції.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

Риби – Трійка мечів

30 травня – хороший день для того, щоб налагодити особисте життя. Риби будуть привертати увагу протилежної статі. А у представників знаку, які знаходяться в парі, з'явиться можливість перевести стосунки на новий рівень.

Гороскоп на 30 травня за картами Таро: кому потрібно контролювати свої емоції

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро ворожіння гороскоп 2020
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