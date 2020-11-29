Гороскоп на тиждень для всіх знаків за картами Таро: кому краще почати все з нуля

Тиждень із 30 листопада по 6 грудня обіцяє принести гроші й нові починання. Фінансові надходження чекають Скорпіонів і Водоліїв, Близнюків і Левів – успіхи в роботі. Рибам радять провести час із сім'єю.

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для всіх знаків зодіаку за картами Таро на тиждень.

Овен

Почати все з нуля – чим не прекрасна ідея, особливо, коли всі старі ідеї вже втратили свою актуальність і віджили своє. Тому на думку спадає нове бачення свого шляху та своєї ролі в цьому світі. І ви починаєте щось кардинально нове.

Телець

Тиждень обіцяє бути тихим і спокійним, ви більше зосереджені на собі, уникаєте компаній і будь-якого спілкування. Вам до душі тихі радості на кшталт самотніх прогулянок, читання, обдумування.

Близнюки

Нічого, крім роботи, ви вже й не бачите – з ранку до ночі виконуєте звичні рухи, як кінь, який ходить по колу. Але ви загалом задоволені, тому що ще можете отримати задоволення від процесу й результати вас цілком влаштовують.

Рак

Більшість часу можете провести в очікуванні. І нехай це вас не бентежить, тому що іноді очікування – оптимальна стратегія, яка приводить до блискучих результатів. Адже, посадивши насіння, найкраще, що ми можемо зробити, – очікувати сходів.

Лев

Ви своїм прикладом доводите твердження, що до всього треба застосовувати професійний підхід. І якщо ви вже довгий час у професії, кайфуєте від свого напряму, то ви – справді професіонал високого рівня, гідний похвали й високих гонорарів.

Діва

Час збиратися зі своїми соратниками, колегами, рідними й радитися. Вам нині потрібна підтримка інших, хоча б емоційна й ментальна. Тому рішення, які ви ухвалюєте, потрібно розглянути з різних боків.

Терези

Головний ваш двигун на цьому тижні – блискуча ідея. І немає різниці, вам її хтось подарував чи ви самі зрозуміли. Головне, що ви завелись із півоберта і вже кидаєте всі сили на те, щоб якомога швидше реалізувати цю думку.

Скорпіон

Тиждень обіцяє принести гроші й подарунки. І це буде не тільки зарплата, але й додатковий дохід, іноді навіть зовсім несподіваний. Наприклад, родичі можуть щось підкинути, або друзі розщедритися, або керівництво премію дасть.

Стрілець

Щаслива година наближається, і ви вже сповнені очікуванням. У Стрільців починається період днів народження і це наповнює їхні життя передчуттям радості, сюрпризів, теплих зустрічей із друзями і сім'єю.

Козеріг

Складається враження, що ви потрапили в якийсь коридор везінь, і це вже не випадково, а цілком закономірно, коли вам щастить навіть у найдрібніших речах, а щасливі випадки масштабом побільше ідуть один за одним.

Водолій

Гроші, що ви отримуєте цього тижня, можуть бути значно більшими, ніж зазвичай. А ще більше вам обіцяють, але залишається питання, коли ви встигнете переробити той обсяг роботи, який на вас звалюється, тому що доба ж не гумова, та й ви не залізні.

Риби

Ви дедалі частіше замислюєтеся над тим, як би ще порадувати вашу родину, як зробити так, щоб усі були задоволені, щасливі й веселі. І вже заздалегідь починаєте шукати подарунки і планувати свята.

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