Гороскоп на 30 березня: Левам порадили діяти рішуче

У понеділок, 30 березня, Близнюки можуть отримати гроші від бізнес-починань, Раки – щасливий випадок, а Левам порадили діяти рішуче. На Риб чекає зростання в усіх напрямах.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на 30 березня.

Овен

Ваша природна активність та запальність сьогодні проявляться в усій красі. У вас буде можливість продемонструвати свій крутий норов, обстояти свої інтереси, показати всім, що ви не будете терпіти бодай найменшого тиску.

Телець

Розпочинаючи нову справу чи започатковуючи новий проєкт, не варто очікувати відразу ж вийти на проєктні потужності, бо початок – це все ж поступовий розгін. Тож починайте поволі рухатися, не забуваючи отримувати задоволення.

Близнюки

Сили прибувають, здається, що здоров'я та енергії додається разом із сонячними променями. Поліпшується також ваше фінансове становище – гроші можуть прийти від якихось бізнесових починань.

Рак

Під руку підвернеться якийсь щасливий випадок – чи то раптовий виграш, чи акції, чи подарунки роздаватимуть, і вам таки щось дістанеться. Словом, у вас буде привід відсвяткувати якусь приємну несподівану подію.

Лев

Нарешті прийшов час рішучих дій, тож не втрачайте час на різні реверанси, просто йдіть туди, куди вам потрібно, і робіть те, що вважаєте за потрібне. І залучайте до своїх справ найкращих фахівців.

Діва

Помріяти теж буває дуже корисно, адже саме тоді, коли ви даєте волю фантазії, відбувається формування вашого майбутнього. Тож сьогодні відпустіть свою фантазію на волю і сформулюйте те, чого вам хочеться.

Терези

День сприятливий для різноманітних починань, причому, вам буде цікаво щось зробити у різних напрямах. Наприклад, ви візьметеся за нову роботу, за вивчення нових дисциплін чи здобування нових навичок.

Скорпіон

Зберігайте спокій та рівновагу, вам сьогодні краще мінімізувати спілкування і взагалі будь-яку активність. Втім, вам і самим не захочеться робити зайві рухи і ви заглибитеся у роздуми та самопізнання.

Стрілець

Ви можете замислитися над питаннями, пов'язаними з нерухомістю чи землею, створенням надійних джерел фінансування у подальшому, які б вам приносили пасивний прибуток. І зробите сьогодні певні кроки в цьому напрямі.

Козеріг

Сьогодні у вас за планом – взаємодія із соціумом, причому це можуть бути як мирні та конструктивні зібрання, які покращують порозуміння, так і досить войовничі суперечки, де доводиться буквально кулаками обстоювати свої погляди.

Водолій

Коли ви бачите певну особу, то серце у вас б'ється частіше. І це може бути цілком взаємно, тож не варто приховувати свої почуття, переходьте до більш активних дій і показуйте вже явні знаки уваги.

Риби

Відбувається зростання за всіма напрямками: ви маєте всі шанси отримати підвищення, також збільшується грошова винагорода, покращуються інші можливості якось заявити про себе на весь світ і отримати дивіденди.

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