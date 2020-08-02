Гороскоп на 3 серпня: що принесе повний місяць Овнам, Близнюкам і Скорпіонам

Гороскоп на 3 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на понеділок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогоднішній повний місяць посилить ваші почуття та потреби, а також допоможе здійснити деякі бажання. Завдяки цьому вдасться поліпшити любовні стосунки та досягти гармонії в особистому житті.

Під час повного місяця Тельці та Діви повинні приділити особливу увагу роботі

Овен

Це час прояву прихованих почуттів. Сьогодні ви зможете краще зрозуміти роль, яку відіграєте в житті інших людей. З іншого боку, з'являться невеликі перешкоди, пов'язані з роботою або обов'язками.

Телець

Сьогоднішній день нагадає вам про необхідність приділяти особливу увагу роботі або репутації. Не бійтеся брати на себе ініціативу і намагайтеся вивчати більше інформації, перш ніж ухвалювати важливі рішення.

Близнюки

Цього дня ви почнете краще розуміти власні почуття та потреби. Постарайтеся розширити свої інтереси, особливо якщо занадто зосереджені на особистому житті. Також зробіть хоча б невеликі кроки для реалізації мрії.

Рак

Сьогоднішній повний місяць пробудить ваші почуття, потреби та бажання. Постарайтеся зосередитися на тому, що здатні контролювати, не турбуючись про речі, які не можете змінити.

Лев

Сьогоднішній день може викликати невеликі проблеми в стосунках. Постарайтеся досягти компромісу і взаєморозуміння з партнером. Крім того, позбудьтеся рутини, яка обтяжує ваше життя.

Діва

Цього дня необхідно приділити особливу увагу роботі, здоров'ю або справам, яких уникали. Ви зможете побачити недоліки в поточних планах або проєктах, а також відкрити для себе нові перспективи.

Терези

Це гарний час для стосунків і особистих проєктів. У вас з'явиться романтичний настрій або сильне бажання створити щось унікальне. Крім того, вдасться краще зрозуміти, як розв'язати старі проблеми.

Скорпіон

Сьогодні необхідно приділити особливу увагу домашнім обов'язкам, сім'ї та стосункам. Якщо ви вкладали занадто багато енергії в свою роботу, обставини нагадають вам про необхідність знайти правильний баланс.

Стрілець

Це час особистих одкровень. Теми, пов'язані з навчанням, спілкуванням або стосунками, будуть в центрі уваги. Крім того, ви відчуєте готовність позбутися поганих думок або шкідливих звичок.

Козеріг

Сьогодні потрібно приділити увагу питанням, пов'язаним з грошима, талантами і цінностями. З'явиться сильне прагнення до безпеки та комфорту, що може слугувати стимулом для поліпшення фінансового становища.

Водолій

В цей час ви повинні розібратися з емоціями та почуттями, перш ніж робити якісь важливі кроки. Спробуйте зрозуміти, що викликає страх або розчарування. Це допоможе по-новому поглянути на своє життя.

Риби

Цього дня ви зможете краще зрозуміти власні почуття, емоції та бажання. Однак не намагайтеся нехтувати відпочинком. Постарайтеся відновити свої сили і зміцнити здоров'я, перш ніж братися за серйозну роботу.