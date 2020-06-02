Гороскоп на 3 червня за картами Таро: кого чекає приємний сюрприз

Гороскоп на 3 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці та Діви. А ось Рибам в цей день потрібно приділити увагу своїм близьким.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: ftd.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 3 червня уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, але легкі заняття спортом підуть на користь.

Телець – Зірка

3 червня Тельців очікує легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача та кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Близнюки – Лицар Мечів

Близнюкам 3 червня знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але вас чекає і нагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Рак – Світ

Карти таро рекомендують Ракам 3 червня знайти час на себе. Дві – три години спокою додадуть сил та допоможуть віднайти внутрішню гармонію.

Лев – Колісниця

3 червня Леви повинні по-іншому поставитися до розподілу фінансів й відмовитися від габаритних покупок. Якщо у вас є мета – почніть відкладати гроші вже зараз.

Діва – Сонце

3 червня Дів відвідає натхнення. Такий момент упускати не можна, обов'язково запишіть свої ідеї, якщо не вийде виділити достатньо часу для їхньої реалізації.

Терези – Паж Кубків

3 червня Терезам вдатися спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Скорпіон – Закохані

У самотніх Скорпіонів є високі шанси зустріти людину, з якою зав'яжуться романтичні стосунки. Потужний приплив енергії бажано направити на удосконалення своєї особистості та духовне зростання.

Стрілець – Правосуддя

Стрільці, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах та вчинках. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Козеріг – Верховна Жриця

Козерогів 3 червня очікують приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Водолій – Четвірка Жезлів

Поганий день для доведення своєї правоти. Карти Таро радять Водоліям просто ввічливо виконувати свої завдання і не встрявати в суперечки.

Риби – Вежа

Робочі та дружні зустрічі 3 червня не принесуть бажаного результату, тому вам краще зосередитися на домашніх справах і особистих відносинах. Більше часу проведіть вдома і приділіть увагу своїм рідним.