Гороскоп на 3 березня: Стрільцям варто подбати про безпеку

У середу, 3 березня, Близнюки повністю поринуть у професійну діяльність, Діви піклуватимуться про рідних, а Раки і Скорпіони отримають гроші. Стрільцям порадили подбати про безпеку.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 3 березня.

Овен

Знову трапиться нагода трохи покомандувати, а заодно зробити щось корисне для суспільства. Ви сьогодні впевнені і рішучі, сміливо йдете до мети, але дуже поступово і згідно із затвердженим графіком.

Телець

День обіцяє бути тихим, ви більше зосереджені на собі, спокійні, нікого не чіпаєте, та й вас ніхто особливо не турбує. У вас є час і на роздуми, і на роботу, і на творчість, і на відпочинок.

Близнюки

Професійна діяльність поглинула вас цілком, і ви з головою поринаєте у те, що любите, ловите задоволення від найменших дрібниць і справді досягаєте неабияких успіхів. Зокрема і слави, яка, здаватиметься, звалилася на вас зовсім випадково.

Рак

Настає період якихось виплат та взагалі щедрого потоку фінансів. Але гроші, що сьогодні до вас надходять, потребуватимуть захисту, і від вашого марнотратства, і від хитрих осіб, які будуть не проти поживитися за ваш рахунок.

Лев

Бачите ціль і не бачите перешкод – саме так можна охарактеризувати особливості вашого дня. Бо саме сьогодні ви нарешті усвідомите, чого насправді хочеться, і прокладете туди найкоротший шлях.

Діва

Ваш день знову присвячений любові та турботам про рідних та коханих. Ви зосереджені на почуттях, готові і небо прихилити для ваших близьких людей, плануєте якісь спільні заходи.

Терези

Доведеться робити непростий вибір – чи й надалі просуватися у звичному режимі, тим самим руйнуючи себе чи стосунки або ще щось важливе, чи відмовитися від цього шляху і стати на незвичну путь творення, а не руйнації.

Скорпіон

Попри те, що день буде якимось занадто спокійним та навіть затягнутим, люди – уповільненими, ви перебуваєте у стані очікування, але воно того варте, бо наприкінці вас очікує винагорода – отримаєте гроші.

Стрілець

Яка б вам сьогодні не випала дорога – дальня чи близька, варто потурбуватися про безпеку, і про те, щоб не стати жертвою обману, бо нині шахраї та інші злодії чомусь активізувалися і можуть проявити себе.

Козеріг

Першу половину дня ви будете шалено гасати і рішучо вчиняти, так би мовити, рубати голови праворуч і ліворуч, незважаючи на досвід та заслуги людей. А після обіду вже знадобиться відпочинок, бо ви витратите чимало сил.

Водолій

Вам світить безпросвітна праця і незрозуміло, коли це все закінчиться. Навантаження будуть просто шаленими та неспівмірними з тими грошима, що вам обіцяють. Словом, зовсім непростий день передбачається.

Риби

День обіцяє бути радісним і навіть святковим, у вас будуть приводи не лише просто порадіти життю, але щось відзначити, чи можете просто потрапити на чиєсь свято і там як слід запалити.

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