Гороскоп на 29 травня за картами Таро: що чекає Риб, Овнів і Раків

Гороскоп на 29 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Овни. А ось Козерогам у цей день потрібно приділити увагу своєму здоров'ю.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Маг

Овнів 29 травня чекає багато цікавих зустрічей, в тому числі й з протилежною статтю. Хороший день для того, щоб налагодити особисте життя.

Телець – Імператриця

Тельцям карти рекомендують більше розраховувати на себе, менше – на допомогу когось іншого. Також не варто намагатися виправдати тих, хто вас підвів.

Близнюки – Блазень

29 травня Близнюкам потрібно бути вкрай уважними, особливо на роботі. Є ймовірність зробити багато помилок. Вдома можете зіткнутися з напруженою атмосферою.

Рак – Верховна жриця

Раки можуть отримати вигідну пропозицію. Однак перед тим, як її приймати, слід добре все обміркувати. Настрій до вечора істотно покращиться.

Лев – Імператор

Карти не рекомендують починати Левам ремонт або домашні роботи. Це може зайняти набагато більше часу, ніж ви розраховуєте. Також варто звернути увагу на свій раціон.

Діва – Сила

На 29 травня не варто планувати ділові зустрічі. Вечір проведіть у компанії близької людини, завітайте на романтичну вечерю при свічках. Не відмовляйте в допомозі оточуючим.

Терези – Пустельник

Не найкращий день для здійснення великих покупок. Можливо, до вас сьогодні звернуться друзі за фінансовою допомогою. Перш, ніж давати в борг, добре подумайте.

Скорпіон – Правосуддя

29 травня Скорпіони зможу остаточно вирішити всі питання, пов'язані з особистим життя. Більш того, можливо, сьогодні ваші стосунки з партнером перейдуть на новий рівень.

Стрілець – Світ

29 травня – хороший день для активного заняття спортом. На вечір можна запланувати спа-процедури або записатися на масаж. А ось наради й ділові переговори краще призначити на ранок.

Козеріг – Трійка жезлів

29 травня вам буде складно знаходити спільну мову з керівництвом на роботі. Однак не приймайте зауваження близько до серця. Карти рекомендують приділити увагу своєму здоров'ю, а також переглянути своє харчування.

Водолій – Вісімка жезлів

Не поспішайте довіряти малознайомим людям. Буде багато зустрічей, переговорів, можливо, відкриються привабливі перспективи. Ймовірно досягнення успіху в роботі.

Риби – Двійка кубків

День зажадає відповіді на якесь серйозне питання, пов'язане з фінансовою сферою. Не намагайтеся знайти порадників, а краще довіртеся власній інтуїції.

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