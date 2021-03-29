Гороскоп на 29 березня: на кого чекає щасливий випадок і підвищення

У понеділок Близнюки отримають вигідні бізнес-пропозиції, на Тельців чекає щасливий випадок, а Водолії можуть отримати підвищення.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для всіх знаків на картах таро на 29 березня.

Овен

Навалюється якась незрозуміла втома від того, що немає різноманітності, дні схожі, всі дії та обставини повторюються, та й обличчя навколо особливо не змінюються. Вам просто стає нудно.

Телець

Те, що сьогодні з вами трапиться, можна охарактеризувати цитатою: "Сиділа-сиділа та й висиділа!" Бо можливий щасливий випадок, а ви до цього не докладали жодних зусиль. Просто сиділи і чекали. І дочекались...

Близнюки

Надходять все нові й нові цікаві бізнес-пропозиції, як здатні значно покращити ваше фінансове становище. Та ви й самі вже починаєте працювати у напрямі створення власних нових проєктів для покращення добробуту.

Рак

Одразу навалиться сила-силенна роботи, яку ви вже не зможете відкладати у довгу шухляду, і доведеться її всю виконувати. Може виникнути перспектива якогось короткочасного відрядження, подорожі чи переїзду.

Лев

Ви почуватиметесь не надто вільними у своїх діях і навіть словах, затиснуті у лещатах обов'язку, законів та протоколу, студите навіть на холодну воду, щоб ніхто нічого зайвого не подумав.

Діва

Настрій піднімає не лише хороша погода, тепло і весна, а ще й напрочуд приємне спілкування з людьми та підвищені грошові виплати, які ви сьогодні отримаєте. Втім, це можуть бути і якісь приємні й несподівані подарунки.

Терези

Вас неймовірно втішить невеличке, але миле свято у колі найближчих людей, з якими ви давно вже разом йдете по життю і яких ви вже давно знаєте, але не втомлюєтесь дивуватися і захоплюватися їхньою щирістю і любов'ю.

Скорпіон

Із фінансами поки що у вас не надто хороші справи, але ви налаштовані конструктивно і вже починаєте прораховувати всі шляхи поліпшення фінансового стану, зокрема варіанти підробітку.

Стрілець

Колективні проєкти приносять задоволення і користь, ви спільно над чимось працюєте зі своїми колегами, створюєте щось кардинально нове і креативне, відбуваються мозкові штурми, обговорення, консультації і навіть суперечки.

Козеріг

Весь день буде схожий на прискорене кіно, коли події змінюють одна одну, перед очима миготять різні обличчя, а ви не можете зосередитись на чомусь одному, бо надто вже швидко все відбувається.

Водолій

На роботі з'явиться перспектива підвищення. За вашу лояльність, зразкову поведінку та менеджерські нахили керівництво може розглядати вашу кандидатуру як претендента на певну посаду.

Риби

Дуже милий та спокійний день, коли ви впевнено господарюєте, наводите лад, трохи керуєте. А загалом, досить впевнено почуваєтеся на своєму місці, задоволені і своїм становищем, і роботою, і родиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

астрологи розповіли, представників яких знаків зодіаку можуть очікувати складнощі і небезпеки у березні. Зокрема, Терезів може накрити депресія, а Близнюки перегнуть палицю;

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше щаститиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що у 2021-му в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом таролога, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знаку чекають зміни і виклики.

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