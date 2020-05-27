Гороскоп на 28 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Львів і Козерогів

Гороскоп на 27 травня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку говорить про те, що це буде насичений і складний день і багатьом знакам доведеться боротися за свій успіх.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Десятка кубків

У вас буде причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути несподівана зустріч, яка принесе вам задоволення. Не бійтеся помилятися в цей день і не реагуйте на негатив в свою сторону.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Нічого не бійтеся в цей день. Гороскоп по картах Таро говорить про те, що цьому знаку вдасться отримати те, що вони давно хотіли. Але не поспішайте ділитися своєю радістю з іншими, оскільки вони можуть наврочити вас.

РАК - Двійка кубків

Прийшов час визнаватися в любові. Вам не відмовлять і у вас точно вийти добитися взаємності. Ризикуйте і дивуйте. Роботу в цей день краще відкласти, оскільки через романтичного настрою у вас все буде валитися з рук.

ЛЕВ - Паж жезлів

Паж оголошує про новий починанні в якій-небудь справі або проекті. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

ДІВА - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Вам належить вступити в бій. Можливо, мова йде про роботу, а можливо і про справи сердечні. Дивуйте і не бійтеся нічого. Також, вам слід дати волю своїм внутрішнім демонам. Саме вони вкажуть вам шлях.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. Не дайте себе упитися своїм горем.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Пам'ятайте про обережність. Вам належить зробити важливий, але при цьому досить складний крок. Тільки якщо ви збережете сміливість - у вас все вийде. Не бійтеся перешкод, які будуть у вас на шляху і рухайтеся тільки вперед.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Не звертайте увагу на критику. Ви знаходитесь на правильному шляху і нічого не повинно вас зупиняти. Слухайте тільки себе і свій внутрішній голос. Саме він підкаже вам правильні відповіді на всі питання, які вас цікавлять.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Гороскоп по картах Таро рекомендує Водоліям бути уважними до своїх близьких. Деякі ваші друзі тримають образу на вас і тому ваше спілкування терпить негативні зміни. Виправте ситуацію.

РИБИ - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень.