Гороскоп на 28-29 листопада для всіх знаків: якими будуть вихідні

Левам радять провести вихідні 28-29 листопада у спокої та присвятити час собі, а Скорпіонам провести суботу та неділю так, як вони самі того хочуть. Водночас Овни цими днями опиняться біля природи, а Близнюки – за роботою.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 28-29 листопада.

Овен

Попереду – чудесні вихідні, коли ви цілком задоволені цим життям. Можливо, проведете ви їх десь ближче до природи, у тиші, чи в оточенні рідних людей, які не напружуватимуть вас, а дадуть вам виспатись і гарно відпочити.

Телець

Призначайте на ці дні побачення та зустрічі, бо карантин карантином, але у вас зараз такий період, коли потрібно формувати та підтримувати зв'язки – ділові, романтичні, дружні, які мають всі шанси стати тривалими і продуктивними.

Близнюки

За таким напруженим графіком немає коли відпочивати. І вихідні для вас – це продовження робочого тижня, вам доводиться багато працювати і показувати все, на що здатні ви та неймовірні можливості вашого організму.

Рак

Здається, що на вихідні у вас час пришвидшується, і вони пролітають просто миттєво, адже ви стільки на них покладаєте надій і планів, і багато чого встигаєте зробити. А от у будні і відпочити можна, і розслабитися.

Лев

Стежте за своїм гострим язиком, бо нині можете ляпнути щось таке, що потім зіграє проти вас. Краще взагалі ні з ким на ці вихідні не спілкуватися, а провести їх у своє задоволення, зробити те, про що давно мріяли.

Діва

Ось і подарунки не забарилися. Нині ви можете отримати щось приємне від добрих людей. Втім, і ви зараз можете виступати у ролі благодійника і дарувати щось своїм родичам, друзям чи взагалі незнайомим людям.

Терези

Руки в боки – і вам уже начхати на те, на якому вусі у когось його головний убір. Так, доводиться давати рішучу відсіч усім намаганням вас поневолити чи бодай маніпулювати. Бо головне для вас нині – почуватися вільними і впевненими.

Скорпіон

Відпочинок зараз – найкраща стратегія. І хай увесь світ зачекає, поки ви розслабляєтесь і проводите час так, як уже давно хотіли. Наповнюйтеся цим світлом, теплом і СПА-процедурами.

Стрілець

Добра у вас душа, здатна вмістити всіх спраглих та нужденних. Тож нині можете зіграти роль жилетки, в яку плакатиметься хтось із вашого близького оточення. А ви вислуховуватимете, співчуватимете і намагатиметесь заспокоїти.

Козеріг

Обережніше із майном та грошима, бо нині підвищується ризик бути ошуканими чи банально пограбованими. Не ведіться на різні привабливі пропозиції, за якими ховаєтьс те, що за безкоштовним сиром у мишоловці.

Водолій

Приятелі тягнуть в один бік, колеги пропонують щось інше, та й близькі теж бажають, щоб ви були з ними поряд. А вам самим складно вирішити, що ж ви насправді хочете. Але все може завершитися вихідними перед телевізором.

Риби

Стан у вас зараз такий, що просто хочеться спати, їсти і дивитись серіали, а на щось більше на ці вихідні ви не розраховуєте. Ну треба колись і овочем побути. Головне, щоб цей процес не затягнувся надовго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.