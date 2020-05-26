Гороскоп на 27 травня за картами Таро: кого чекає приємний сюрприз

Гороскоп на 27 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни та Діви. А ось Скорпіонам у цей день потрібно приділити увагу своїм близьким.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: freepik.com

Овен – Зірка

27 травня Овнів очікує легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Телець – Дама Денаріїв

Ймовірно, на роботі Тельців очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця – це саме те, що вам зараз потрібно. Відкладіть свою лінь та візьміться до справи.

Близнюки – Утримання

Близнюки, почніть 27 травня легко. Зробіть паузу, випийте кави, почитайте, знайдіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед.

Рак – Паж Кубків

Раки, ваш настрій 27 травня буде мінливим. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливе непорозуміння та конфлікт із близькими на ґрунті ревнощів.

Лев – Пустельник

Левам 27 травня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе та свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Діва – Світ

У вашій голові безліч геніальних ідей, які потрібно починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеними життям та підняти самооцінку.

Терези – Лицар Мечів

Карти Таро попереджають Терезів, що 27 травня про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде вам на користь.

Скорпіон – Верховна Жриця

Скорпіонам варто трохи часу приділити рідним і друзям. Зателефонуйте першими та налагодьте контакт із людиною, яку ви почали втрачати. Доля 27 травня буде сприяти в таких справах.

Стрілець – Колесо Фортуни

Стрільців 27 травня очікує успіх у будь-яких починаннях. Якщо вам запропонують нову посаду – погоджуйтеся. Так, часу стане менше, але зате дохід зросте.

Козеріг – Правосуддя

Карти Таро радять Козерогам 27 травня бути обережними зі здоров'ям. Насамперед уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Водолій – Закохані

Водоліям 27 травня більшу частину часу слід провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Риби – Колісниця

Рибам 27 травня не варто вирішувати важливі справи. За можливості займіться ними в інший день або наступного тижня.