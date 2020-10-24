Гороскоп на 26 жовтня – 1 листопада по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на тиждень із 26 жовтня по 1 листопада 2020 року обіцяє імператорські почесті Скорпіонам, застілля – Овнам і благоденство – Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен – Дев'ятка Кубків

Овен – Дев'ятка Кубків

Ця карта говорить про веселе проведення часу в приємній компанії або про відповідний душевний настрій. Цього тижня бажання працювати у вас, найімовірніше, не буде. Захочеться свята й веселощів. Медики не рекомендують збиратися великими компаніями, але в колі найближчих людей ви зможете по-справжньому розслабитися й відпочити. Наприклад, під час святкування Геловіна.

Телець – Вісімка Кубків

Телець – Вісімка Кубків

Цього тижня вам захочеться піти від звичних речей, людей і занять. Вам захочеться чогось принципово нового – нових вражень, нових знайомств, нових вершин. Ці дні можуть стати поворотним моментом у вашій особистісній еволюції, у професійній кар'єрі або в стосунках з оточенням. Вас кликатимуть нові горизонти. Дайте відповідь на цей заклик, і ви станете іншою, новою людиною.

Близнюки – Паж Кубків

Близнюки – Паж Кубків

Вам випала карта романтичної масті Кубків. Паж говорить про те, що цими днями ви можете отримати інформацію про щось, що стосується справ сердечних. Можливо, від нової або колишньої коханої людини. Вам запропонують щире почуття, можливо ще й руку і серце. Тиждень обіцяє бути гармонійним із погляду спілкування та взаємодії з людьми.

Рак – Шут

Рак – Шут

Цього тижня може розпочатися ваша нова велика подорож – у прямому або в переносному сенсах. Ви поставите перед собою амбітну мету й зробите перші кроки у напрямку до неї. У вас удосталь душевних сил, устремління й ентузіазму. Головне – уважно дивитися під ноги, не ігнорувати важливі обставини і вчасно реагувати на них.

Лев – Місяць

Лев – Місяць

Ця карта має подвійний сенс. З одного боку, вона символізує неясні страхи, мани, ілюзії, обман. З іншого – загострену чуттєвість та інтуїтивні прозріння. Цього тижня ви можете пройти важливу частину шляху до великої мети, якщо будете мислити позитивно і звертати увагу на "знаки", які даватиме вам доля.

Діва – Дев'ятка Пентаклів

Діва – Дев'ятка Пентаклів

Вам випала карта благоденства і процвітання, перш за все матеріального. Карта говорить про те, що цього тижня вас влаштовуватиме все – і розмір банківського рахунку, і стан житла, і якість оточення, і власне самопочуття. Використовуйте ці дні для того, щоб ще більше зміцнити свої позиції – як матеріальні, так і соціальні.

Терези – Паж Жезлів

Терези – Паж Жезлів

Цей тиждень буде досить активним. Вам захочеться діяти, або до дії будуть підштовхувати зовнішні обставини. Карта говорить про те, що у вас буде вдосталь сил. Нехай не для того, щоб перевернути гори, але для конструктивних змін – однозначно. Цими днями ви можете зайнятися новою ідеєю, зібрати однодумців і обговорити з ними стратегію перемоги. Або зі своєю другою половинкою задумати грандіозний ремонт. Будь-яке планування буде сприятливим ще й за завдяки тому, що до 31 жовтня Місяць буде рости.

Скорпіон – Імператор

Скорпіон – Імператор

Що ж, Скорпіони, Сонце ввійшло в ваш знак, і зараз ви – справжні імператори, господарі своєї долі. Цього тижня ви почуватиметеся переможцями, ваш авторитет зросте. Якщо раніше оточення недооцінювало ваші здібності, то цього разу все буде по-іншому. Нарешті, вони зрозуміють, чого ви варті насправді. Можливо істотне просування кар'єрними сходами, практично гарантований успіх у будь-якому починанні.

Стрілець – Двійка Пентаклів

Стрілець – Двійка Пентаклів

Цього тижня перед вами виникне непросте завдання – встигати скрізь і всюди, робити мільйон справ одночасно, жонглювати завданнями, не втрачаючи рівноваги. Цей період вимагатиме від вас гнучкості і вміння швидко перемикатися, але ваша праця не буде марною. Цей божевільний тиждень у сухому залишку може принести величезні дивіденди, розширення можливостей і горизонтів.

Козеріг – Сила

Козеріг – Сила

Ця карта символізує перемогу вищого "Я" над нижчим, а також вміле маніпулювання оточенням. Цими днями ви домінуватиме в тій чи іншій ситуації, у тому чи іншому колективі завдяки прихованим дипломатичним талантам. Щоб приручити лева, необов'язково застосовувати фізичну силу – бажаного результату можна досягти правильним підходом до хижака. Застосовуйте цей принцип у повсякденному житті.

Водолій – Паж Пентаклів

Водолій – Паж Пентаклів

Ця карта вважається грошовою. Обіцяє вона гроші невеликі, але несподівані, що саме по собі приємно. Крім того, вона говорить про те, що ви можете отримати якусь "звістку", що стосується фінансів або матеріальної сфери в широкому сенсі слова. Карта каже, що в цьому плані все у вас буде добре і що перспективи ваші прекрасні.

Риби – Королева Мечів

Риби – Королева Мечів

Традиційно ця карта вважається символом прагнення до незалежності й перфекціонізму. Крім того, масть Мечів вказує на превалювання розуму над почуттям. Саме під знаком цих якостей може пройти цей тиждень. У вас буде вдосталь волі й устремління, щоб змінитися в кращий бік і вдосконалити своє оточення. Кар'єрне зростання дуже вірогідне. Але не забувайте і про прояв м'якості в спілкуванні з оточенням.