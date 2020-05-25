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Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

14.1т
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Гороскоп на 26 травня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку розповідає про те, яким буде вівторок. Карти підказали, кого очікує удача, а кого розчарування в особистому житті.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Рixabay

ОвенСімка Жезлів

Овни, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікт із близькими на підставі ревнощів.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Телець – Вежа

Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку в розпорядок дня. Карти Таро кажуть: якщо вас будуть турбувати погані думки – увімкніть заспокійливу музику і спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Близнюки – Дама Денаріїв

Близнюки, 26 травня вам слід робити те, що дійсно важливо для вас. Відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, засудження щодо інших залиште в минулому.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Рак – Колесо Фортуни

До заповітної мети залишається всього нічого, тому є сенс зосередитися і зробити останній ривок – він може здатися складним, але результат буде того вартий.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Лев – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро радить Левам уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не рекомендовані, проте легкі заняття спортом підуть вам на користь.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Діва – Зірка

Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Терези – Четвірка Жезлів

Терезам гороскоп на вівторок пророкує легкий і приємний день, будь-яка дрібниця приноситиме радість. Але тільки в тому разі, якщо ви забудете про всі проблеми.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам 26 травня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти їм знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Стрілець – Сонце

Карти Таро попереджають Стрільців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде представникам цього знаку на користь.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Козеріг – Паж кубків

Козероги, вас чекає у вівторок, 26 травня монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Водолій – Блазень

Спілкування з друзями і знайомими, навіть якщо воно пройде онлайн, принесе масу позитивних емоцій і вражень та залишить яскраві спогади.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Риби – Пустельник

Рибам 26 травня не принесе жодних яскравих вражень. Їх чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді і таке потрібно.

Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

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Автор
Єва Романова
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