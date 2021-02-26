Гороскоп на 26 лютого: захочеться відпочити і розслабитися

Наприкінці тижня, 26 лютого, багато знаків відчують втому і захочуть відпочити – Терезам порадили взяти паузу і подумати про те, куди йти далі, Овнам краще взяти додатковий вихідний, а Тельцям порадили провести п'ятницю тихо.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на 26 лютого.

Овен

Присвятіть день відпочинку. Цей тиждень і так був якимось незвичним, ви наче і працювали не надто інтенсивно, але вже встигли втомитися. Тому – гуляти так гуляти! Зробіть собі ще один вихідний.

Телець

Проведіть цю п'ятницю тихо, заховайтесь у собі і розберіться і з власними думками, і з зайвими речами. І викиньте те, що вам уже не потрібно, очистьте свій фізичний та ментальний простір від непотребу.

Близнюки

Можете розраховувати на значні фінансові надходження протягом усього дня – то вам раптом борги віддають, то зарплату, то якісь клієнти щедрі трапляються чи друзі раптом вирішують чимось цінним поділитися.

Рак

Професійна реалізація у вас нині на високому рівні, ви показуєте чудові результати, завойовуєте все більше авторитету, слави, і оплата ваших послуг чи ваша зарплата зростає згідно з вашою майстерністю.

Лев

Настрій буде вже розслаблений і відпочинковий, але доводиться все ж зосереджуватись і працювати. А тут ще й доводиться вислуховувати скарги інших людей, співчувати і бути жилеткою.

Діва

День обіцяє бути напруженим, бо на вас звалиться ціла купа несподіваної роботи великих обсягів. Але завдяки вашим колегам, партнерам чи підлеглим, ви швидко впораєтесь разом. Якщо, звичайно, ви покличете їх на допомогу.

Терези

Не час вам зараз активно рухатися, бо ви й самі не знаєте, куди йти і що робити. А для того, щоб ухвалити рішення, варто подумати як слід у тиші, зважити всі за і проти. Може тоді і народяться нові ідеї.

Скорпіон

Сьогодні ви відчуєте, як останнім часом виросли, навіть у власних очах. Бо пройшовши через усі випробування та отримавши гарний досвід, тепер ви набагато вправніші. І мудріші, щоб своїми досягненнями не хвалитись.

Стрілець

Посеред інших пересічних особистостей ви сьогодні будете вирізнятися гострим розумом та швидкими рішеннями. Бо вам немає куди відтягувати, потрібно дуже швидко рухатись і активно змінювати ті обставини, що вас не влаштовують.

Козеріг

День може бути зовсім звичним та буденним, сповненим спокійної роботи, але його певним чином розважить культурна програма, що дасть вашим очам задоволення, а голові – роздумів. Це може бути відвідання виставки чи перегляд фільму.

Водолій

Коли ви вже досягли певних вершин, досягли такої бажаної цілі, може не вистачити сил навіть на радість від звершення. Тому сьогодні, попри відчуття перемоги, вам захочеться просто полежати та відпочити.

Риби

Приходить час прокачати свої мізки, і у вас буде нагода навчитися деяким розумним речам і критичному мисленню, зокрема. Приміром, зважувати, аналізувати, складати якісь цифри і взагалі думати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

цього тижня, з 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони – кохання і пристрасть, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Україну, за словами Соломки, чекає поліпшення економічної ситуації – надійдуть гроші або від сторонніх запозичень, або від чогось на кшталт азартних ігор.

Також вона назвала чотири знаки, яким із 22 лютого буде таланити, а також тих, від кого фортуна відвернеться.