Гороскоп на 26 березня: кого чекає найщасливіший день у житті

У п'ятницю, 26 березня, у Львов очікується щасливий і вдалий день, у Дів – новий етап в роботі, а Стрільцям доведеться вибирати новий шлях. У Близнюків і Скорпіонів – фінансові успіхи.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 26 березня.

Овен

Романтика вже щосили грюкає у ваші двері і ви налаштовуєтесь на зустрічі, побачення, освідчення чи щось таке миле і пов'язане з особистим життям. Тож, яка може бути робота, коли на вулиці і в серці – весна.

Телець

Триває плідне спілкування із приємними знайомими, і тут ви маєте два в одному - і з людьми позитивними гарного настрою набираєтесь, і різними корисними ідеями обмінюєтесь, ще й вигадуєте якісь цікаві проекти.

Близнюки

Нині очікуються досить солідні виплати – як за графіком, так і поза ним, бо раптом можуть прийти гроші від давніх боржників чи за якісь сторонні замовлення, продажі, премії та з інших джерел.

Рак

Тихий день для самозаглиблення і пізнання важливих речей про себе. Ваша інтуїція не може працювати, коли навколо якийсь шум, вона потребує тиші, тож проведіть сьогоднішній день у спокої, і дозвольте їй сказати щось важливе.

Лев

Якийсь щасливий випадок, що сьогодні трапиться, вартий того, щоб повірити у дива і відзначити цей день як мало не найщасливіший у житті, або, принаймні, один із найфантастичніших і найпрекрасніших .

Діва

У роботі починається новий етап. Можливо, ви починаєте працювати над новим проектом, чи на новом робочому місці, чи може якраз приймаєте рішення кинути все і розпочати нову кар'єру з самого початку.

Терези

Ви нині сильні та сміливі, як ніколи, кидаєтеся у бій, назустріч викликам, долаєте усі упередження та обмеження, перемагаєте як власних драконів, так і зовнішніх ворогів, обходите перешкоди та різні пастки.

Скорпіон

Фінансово успішний день. Можете розраховувати на отримання грошей і на їх приємне витрачання. Причому, це можуть бути як великі надходження, так і чималі витрати, приміром, на дім, землю, ремонт чи машину.

Стрілець

Сьогодні будете обирати шлях, яким вам потрібно буде рухатись у майбутньому. І можливо, прийдте до висновку, що вам слід думати у напрямку зміни місця роботи чи проживання. Тобто кинути все і розпочати нове життя на новому місці.

Козеріг

Ви вирішуєте важливі питання особистого життя - бути разом чи окремо, сходитися чи розходитися, чи взагалі подобається вам ця людина, і ви готові все подальше життя бути поряд, чи поки що вам більше подобається самостійне плавання.

Водолій

Образити художника може кожен… Хтось візьме на себе нахабство гостро висловлювати свою критику проти вас і це може досить сильно вплинути на вашу самооцінку і значно погіршити вам настрій.

Риби

Із наближенням вихідних уже можна і про сімейні справи подумати, тим більше, що ваша родина уже давно вас смикає і усіма силами намагається привернути свою увагу. Тож ви сьогодні більше займатиметесь питаннями родини.

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