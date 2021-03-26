Гороскоп на 26 березня: кого чекає найщасливіший день у житті
У п'ятницю, 26 березня, у Львов очікується щасливий і вдалий день, у Дів – новий етап в роботі, а Стрільцям доведеться вибирати новий шлях. У Близнюків і Скорпіонів – фінансові успіхи.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 26 березня.
Овен
Романтика вже щосили грюкає у ваші двері і ви налаштовуєтесь на зустрічі, побачення, освідчення чи щось таке миле і пов'язане з особистим життям. Тож, яка може бути робота, коли на вулиці і в серці – весна.
Телець
Триває плідне спілкування із приємними знайомими, і тут ви маєте два в одному - і з людьми позитивними гарного настрою набираєтесь, і різними корисними ідеями обмінюєтесь, ще й вигадуєте якісь цікаві проекти.
Близнюки
Нині очікуються досить солідні виплати – як за графіком, так і поза ним, бо раптом можуть прийти гроші від давніх боржників чи за якісь сторонні замовлення, продажі, премії та з інших джерел.
Рак
Тихий день для самозаглиблення і пізнання важливих речей про себе. Ваша інтуїція не може працювати, коли навколо якийсь шум, вона потребує тиші, тож проведіть сьогоднішній день у спокої, і дозвольте їй сказати щось важливе.
Лев
Якийсь щасливий випадок, що сьогодні трапиться, вартий того, щоб повірити у дива і відзначити цей день як мало не найщасливіший у житті, або, принаймні, один із найфантастичніших і найпрекрасніших .
Діва
У роботі починається новий етап. Можливо, ви починаєте працювати над новим проектом, чи на новом робочому місці, чи може якраз приймаєте рішення кинути все і розпочати нову кар'єру з самого початку.
Терези
Ви нині сильні та сміливі, як ніколи, кидаєтеся у бій, назустріч викликам, долаєте усі упередження та обмеження, перемагаєте як власних драконів, так і зовнішніх ворогів, обходите перешкоди та різні пастки.
Скорпіон
Фінансово успішний день. Можете розраховувати на отримання грошей і на їх приємне витрачання. Причому, це можуть бути як великі надходження, так і чималі витрати, приміром, на дім, землю, ремонт чи машину.
Стрілець
Сьогодні будете обирати шлях, яким вам потрібно буде рухатись у майбутньому. І можливо, прийдте до висновку, що вам слід думати у напрямку зміни місця роботи чи проживання. Тобто кинути все і розпочати нове життя на новому місці.
Козеріг
Ви вирішуєте важливі питання особистого життя - бути разом чи окремо, сходитися чи розходитися, чи взагалі подобається вам ця людина, і ви готові все подальше життя бути поряд, чи поки що вам більше подобається самостійне плавання.
Водолій
Образити художника може кожен… Хтось візьме на себе нахабство гостро висловлювати свою критику проти вас і це може досить сильно вплинути на вашу самооцінку і значно погіршити вам настрій.
Риби
Із наближенням вихідних уже можна і про сімейні справи подумати, тим більше, що ваша родина уже давно вас смикає і усіма силами намагається привернути свою увагу. Тож ви сьогодні більше займатиметесь питаннями родини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на тижні з 22 до 28 березня Близнюкам доведеться долати труднощі, а на Скорпіонів чекають любовні пригоди.
У той же час Риби можуть зіткнутися із фінансовими проблемами, а Тельці – потрапити в безвихідну ситуацію.
Справжніми щасливчиками тижня, за словами Соломки, будуть Скорпіони, Стрільці, Діви та Водолії. На них чекає великий успіх.
Україну може очікувати великий скандал, пов'язаний із політичними діячами, а посадовим особам у сфері економіки доведеться зробити непростий вибір.
У березні на Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки і Раки отримають багато грошей.
В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу і всю економічну систему країни.
Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям буде комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.
А ось у кар'єрі більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.