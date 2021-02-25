Гороскоп на 25 лютого: Скорпіони отримають хороші новини, а Овни – гроші

У четвер, 25 лютого, Близнюки, не зважаючи на розпал робочого тижня, зможуть відпочити, а Овнам пощастить із грошима. Водночас Риби можуть отримати нові знання, а Скорпіони – хороші новини.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на 25 лютого.

Овен

Сьогодні вам пощастить із грошима – вам вдасться їх більше отримати, а можливо, ви знайдете якусь додаткову суму для своїх забаганок і це буде дуже приємним бонусом, на який ви зовсім не розраховували.

Телець

Хоч день буде наповнений різними робочими моментами, місцями дуже напруженими, але всі ці труднощі зникають, бо ви спілкуватиметесь із настільки приємною людиною, що забудете про все.

Близнюки

Незважаючи на середину тижня, день більше підходить для насолоди та відпочинку, і які би ви собі грандіозні плани не вибудовували, все одно знайдіть час для улюблених занять, від яких ви заряджаєтесь енергією.

Рак

Головне завдання на день – чітко розподілити зусилля, бо надто ви вже собі напружений графік намалювали. А ще не забудьте про те, щоб зловити кайф від витрат на себе, на якісь розваги і задоволення.

Лев

Посеред напруженого тижня завжди знайдеться місце святу, і сьогодні – саме той день, коли можна буде, попри завантаженість і заклопотаність, зібратися з друзями і чи то просто так потеревенити, чи відсвяткувати щось.

Діва

Ви нині демонструєте просто чудеса витривалості та цілеспрямованості, бо хтось інший би вже змирився з обставинами й опустив руки. А ви вперто йдете, долаєте усі перепони і досягаєте своєї мети.

Терези

Може виявитися, що ви сьогодні опинитесь без грошей – чи то фінанси заспівають романси, чи гаманець вдома забудете, чи все раптово витратите. І вам доведеться якось викручуватись із цих неприємних обставин.

Скорпіон

Надходять дуже гарні новини і може виявитися, що ви хоч і здатні багато чого досягти самостійно, але все ж у вас є підтримка, ви можете сміливо розраховувати на інших людей і ставити ще більш амбітні цілі.

Стрілець

Можете саме сьогодні подивитися в очі своєму страху. І зрозуміти, чого ви так нервували і чого насправді боялися. І вам відкриється, що підстав так хвилюватися не було і ви насправді даремно себе обмежували.

Козеріг

День буде дуже насиченим подіями та емоціями. На роботі потрібно буде вирішити, куди ж вам далі рухатися, і чи варто взагалі продовжувати працювати і в цьому напрямі, і в цій компанії. Звичайно, такі думки просто так не виникають.

Водолій

Дуже суперечливий день, коли ви самі не знаєте, чого хочете і не розумієте, чого вам від себе очікувати. Напади працеголізму у вас сьогодні перемежовуються із бажанням все закинути подалі й виспатися.

Риби

У вас буде гарна нагода дізнатися про щось нове, здобути знання, вдосконалити вміння. І краще це виходитиме, коли ви будете не просто читати літературу чи слухати лекції, а практикуватимете у колі таких самих неофітів, як і ви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

цього тижня, з 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони – кохання і пристрасть, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Україну, за словами Соломки, чекає поліпшення економічної ситуації – надійдуть гроші або від сторонніх запозичень, або від чогось на кшталт азартних ігор.

Також вона назвала чотири знаки, яким із 22 лютого буде таланити, а також тих, від кого фортуна відвернеться.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом у цьому місяці, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не буде вистачати грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

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