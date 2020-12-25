Гороскоп на 25 грудня для усіх знаків: Терези отримають цікаву пропозицію
П'ятниця, 25 грудня, для багатьох знаків стане успішним днем – у Різдво Близнюки і Діви отримають гроші, перед Овнами відкриються нові перспективи, а Терези отримають цікаву пропозицію.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 25 грудня.
Овен
Ви ніби у казку потрапляєте, і перед вами відкриваються чарівні речі, перспективи та можливості, а може то ви просто святкуєте і наповнюєте свій простір різноманітним приємним видивом, мріями та гарними фільмами.
Телець
Нині ми всі як діти, повертаємося у казковий стан, віримо у дива і сподіваємося, що попереду - тільки щасливі і чарівні миті. Сьогодні ви поринете у ностальгію за тими щасливими колишніми роками і неймовірними перспективами.
Близнюки
Один з найуспішніших днів у сфері фінансів, коли до вас і гарні гроші приходять, і з'являються додаткові можливості їх отримувати і в майбутньому. І ви вже знаєте, куди їх витратити і на що інвестувати.
Рак
Можливо, хтось і святкуватиме, і відпочиватиме, але ви знову працюєте. Втім, вам подобається ваша незамінність і те, що ви можете бути корисні іншим, та ще й заробляєте непогано, з огляду на позаурочне навантаження.
Лев
Сьогодні вам важливо не залишатися наодинці, а перебувати в гурті, відчувати тепло та любов людей, може навіть разом трохи попрацювати. Тож зберіться цілою командою і продуктивно проведіть час.
Діва
Обіцяють прийти прибутки від стороннього бізнесу, невеликі подарунки чи ласощі. В будь-якому разі ви матимете якісь приємні речі чи знаки уваги, які дадуть вам позитивний заряд емоцій.
Терези
Цікаві пропозиції, що до вас сьогодні надходять, можуть у майбутньому обернутися на серйозні проекти, що змінюють життя, але варто все ж все добре зважити і почекати – і хай вони пройдуть перевірку часом.
Скорпіон
Здається, що вам сьогодні доводиться трудитись ледве не одним за всіх, бо ваші виробничі справи не знають ані вихідних, ані відпочинку і мало не цілодобово потребують вашої уваги та участі.
Стрілець
Найкраще, що у вас нині виходить – це витрачати гроші. Звичайно, привід приємний - і подарунки усім купити, і колег чи сусідів хоч символічно привітати, і на стіл треба щось поставити, і про себе не забути.
Козеріг
Сімейні справи виходять на перший план. І у вас є чудова можливість зайвий раз потурбуватися про своїх рідних, показати, як ви їх любите, як про них дбаєте, влаштувати усім свято і весело провести час.
Водолій
Відпочинок так відпочинок – вирішили ви, і присвятили цей день просто байдикуванню: валяєтесь у ліжку, дивитесь фільми, поквапом гуляєте і взагалі насолоджуєтесь цими вихідними та зайвим приводом розслабитись.
Риби
Ви дуже рішуче налаштовані, і готові задіяти усі свої можливості для того, щоб досягти цілей. Але може виявитися, що більше вам знадобиться фантазія та уява, словом, нове бачення, ніж воля та наполегливість.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.
Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни й виклики.
Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.
Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Левів рік повинен пройти в постановленні завдань, плануванні та роботі.
У Козерогів рік пройде у важкій праці, потрібно буде багато планувати, аналізувати й розв'язувати.