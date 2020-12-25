Гороскоп на 25 грудня для усіх знаків: Терези отримають цікаву пропозицію

П'ятниця, 25 грудня, для багатьох знаків стане успішним днем – у Різдво Близнюки і Діви отримають гроші, перед Овнами відкриються нові перспективи, а Терези отримають цікаву пропозицію.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 25 грудня.

Овен

Ви ніби у казку потрапляєте, і перед вами відкриваються чарівні речі, перспективи та можливості, а може то ви просто святкуєте і наповнюєте свій простір різноманітним приємним видивом, мріями та гарними фільмами.

Телець

Нині ми всі як діти, повертаємося у казковий стан, віримо у дива і сподіваємося, що попереду - тільки щасливі і чарівні миті. Сьогодні ви поринете у ностальгію за тими щасливими колишніми роками і неймовірними перспективами.

Близнюки

Один з найуспішніших днів у сфері фінансів, коли до вас і гарні гроші приходять, і з'являються додаткові можливості їх отримувати і в майбутньому. І ви вже знаєте, куди їх витратити і на що інвестувати.

Рак

Можливо, хтось і святкуватиме, і відпочиватиме, але ви знову працюєте. Втім, вам подобається ваша незамінність і те, що ви можете бути корисні іншим, та ще й заробляєте непогано, з огляду на позаурочне навантаження.

Лев

Сьогодні вам важливо не залишатися наодинці, а перебувати в гурті, відчувати тепло та любов людей, може навіть разом трохи попрацювати. Тож зберіться цілою командою і продуктивно проведіть час.

Діва

Обіцяють прийти прибутки від стороннього бізнесу, невеликі подарунки чи ласощі. В будь-якому разі ви матимете якісь приємні речі чи знаки уваги, які дадуть вам позитивний заряд емоцій.

Терези

Цікаві пропозиції, що до вас сьогодні надходять, можуть у майбутньому обернутися на серйозні проекти, що змінюють життя, але варто все ж все добре зважити і почекати – і хай вони пройдуть перевірку часом.

Скорпіон

Здається, що вам сьогодні доводиться трудитись ледве не одним за всіх, бо ваші виробничі справи не знають ані вихідних, ані відпочинку і мало не цілодобово потребують вашої уваги та участі.

Стрілець

Найкраще, що у вас нині виходить – це витрачати гроші. Звичайно, привід приємний - і подарунки усім купити, і колег чи сусідів хоч символічно привітати, і на стіл треба щось поставити, і про себе не забути.

Козеріг

Сімейні справи виходять на перший план. І у вас є чудова можливість зайвий раз потурбуватися про своїх рідних, показати, як ви їх любите, як про них дбаєте, влаштувати усім свято і весело провести час.

Водолій

Відпочинок так відпочинок – вирішили ви, і присвятили цей день просто байдикуванню: валяєтесь у ліжку, дивитесь фільми, поквапом гуляєте і взагалі насолоджуєтесь цими вихідними та зайвим приводом розслабитись.

Риби

Ви дуже рішуче налаштовані, і готові задіяти усі свої можливості для того, щоб досягти цілей. Але може виявитися, що більше вам знадобиться фантазія та уява, словом, нове бачення, ніж воля та наполегливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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