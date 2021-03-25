Гороскоп на 25 березня: хто отримає гроші та приємні подарунки

Четвер, 25 березня, буде щедрим днем на гроші й приємні подарунки для Левів, Козероги багато і напружено працюватимуть, а Ракам порадили вирушити в подорож.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 25 березня.

Овен

Хоча роботи сьогодні буде чимало, але ви перебуваєте у такому піднесеному настрої, що завиграшки можете самі хоч вагон розвантажити, хоч гектар городу скопати. Головне, що бачите ціль і не бачите перешкод.

Телець

Сьогодні ви схильні заряджатися від інших і позитивною енергією, і цікавими ідеями. Тож спілкування з цікавими людьми не мине даремно, а надихне вас на деякі оригінальні думки та креативні рішення.

Близнюки

На вас очікують тихі радощі спокійного життя, тішать найменші звичні дрібниці типу весняного сонця, приємні сюрпризи від близьких, гроші, які неочікувано приходять, обіцянки, які несподівано виконуються.

Рак

А чи не вирушити б вам у якісь мандри, змінити навколишній пейзаж, перезавантажитися, познайомитися з новими людьми… Сьогодні якраз дуже сприятливий день для того, щоб піти назустріч пригодам.

Лев

День буде щедрим на гроші та приємні подарунки, які надходитимуть як за основним місцем роботи, так і від додаткових джерел. Зокрема ваші близькі потурбуються про ваш добробут.

Діва

Навіть ви самі будете сьогодні дивуватися, як вам вдається все встигати, адже стільки різних завдань доводиться вирішувати, і ви примудряєтеся бути успішними у зовсім різних напрямах.

Терези

Захистіть сьогодні себе і свої гроші від чужих недобрих очей та загребущих рук, не давайте нікому права розпоряджатися ані вами, ані вашими надбаннями, грошима, нерухомістю чи будь-чим, що належить саме вам.

Скорпіон

Бурхливі події напередодні геть вас виснажили, і вам захочеться провести цей день у тиші, уповільнитися аж до зупинки, а ще – тотального спокою, щоб жодної живої душі ви навколо не бачили і не чули.

Стрілець

Певні розумні дії вже приносять хороші результати, й у вас сьогодні буде можливість переконатися у тому, що ви рухаєтесь у правильному напрямі, почавши якийсь власний бізнес-проєкт, хай невеликий, але свій.

Козеріг

Робота потребуватиме пильної уваги, бо доводиться робити чимало маніпуляцій та різнопланових завдань, ви тут і швець, і жнець. Словом, нічого екстраординарного, все як завжди – багато і напружено працюєте.

Водолій

Здається, у вас тут якісь романтичні пригоди передбачаються, ви у любовній ейфорії, із завмиранням серця дивитесь на своє кохання і не бачите на цьому сонечку жодних плям, які б затьмарили це бездоганне створіння.

Риби

Раптово може прийти пропозиція щодо відпочинку, якась путівка чи курсівка чи щось таке, що змусить вас швидко зібратися і, вирішивши всі виробничі питання, вирушити у подорож, якщо не просто сьогодні, то у найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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