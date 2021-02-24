Гороскоп на 24 лютого: Козерогам порадили залишитися вдома, а Левам – подорожувати

У середу, 24 лютого, до Раків прийдуть нові блискучі ідеї, Водолії і Терези отримають гроші та підтримку, Козерогам порадили зайвий раз не виходити з дому, а Левам – вирушити у подорож.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на 24 лютого.

Овен

Сьогодні дуже відповідальний день, і вам знадобиться чимало сил для того, щоб і свою роботу зробити як слід, ще й інших людей надихнути й організувати, бо у вас виявиться більший досвід і справжній хист до управління.

Телець

У вас буде нагода прокачати свої навички цивілізованої суперечки, коли кожен висловлює свою думку і підтверджує її певними аргументами та не забуває вислухати альтернативну думку, з належною увагою і повагою.

Близнюки

День може розділитися на дві зовсім різні за настроєм частини. Зранку ви почуваєтесь дуже впевнено, бадьоро, виступаєте на людях, пожинаєте плоди своєї слави, а після обіду вже немає сил і накочується депресія.

Рак

Які блискучі ідеї сьогодні спадуть вам на думку! І це справді буде щось неймовірно геніальне, і до того ж, просте, те, що можна реалізувати досить швидко і не витрачаючи великих коштів.

Лев

Сьогодні – найкращий день для подорожі чи для початку якоїсь важливої справи, а взагалі – для будь-якого пересування, руху, мандрів. Ви отримаєте від такого пересування максимальні користь та безпеку.

Діва

Домашні справи можуть повністю поглинути ваш час і вашу увагу. Можливо, вам потрібно буде погоджувати чи підписувати якісь документи, що стосуються вашого житла, чи оформлювати якісь права, звіряти цифри та платити гроші.

Терези

Допомога приходить звідусіль, навіть з-за кордону, зокрема і фінансова, і консультативна. А ще вам можуть запропонувати не лише гроші, але й гарний і надійний спосіб їх заробити, і навіть інвестують у ваші засоби виробництва.

Скорпіон

Інтуїція нині сильна, як ніколи. І незважаючи на те, що ви сьогодні не докладаєте надмірних зусиль для досягнення цілей, ви опиняєтеся саме там, де вони таки досягаються і де ви можете отримати найкращий досвід та найбільші дивіденди.

Стрілець

Раптово на вашому шляху вимальовуються якісь перепони, і це дає вам підстави замислитися – а чи справді вам потрібно йти туди, чи варто їх долати, а чи краще розвернутися і вирушити у зовсім протилежному напрямку.

Козеріг

Зберігайте спокій та тишу, вам зараз краще зайвий раз узагалі не рухатись і нікуди не виходити, посидіти вдома і зосередитися на найважливіших справах, що потребують вашої прискіпливої уваги.

Водолій

День обіцяє бути дуже вдалим у плані отримання додаткової підтримки, й у вигляді гарних порад, і у вигляді грошей. Та й узагалі справи складаються щонайкраще, так, як вам буде вигідніше.

Риби

Турбот у вас буде дуже багато, і ви носитиметесь цілий день у справах, забуваючи про все на світі, може, навіть і без їжі. Бо потрібно буде терміново виконати всі доручення і встигнути до певного терміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

цього тижня, з 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони – кохання і пристрасть, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Україну, за словами Соломки, чекає поліпшення економічної ситуації – надійдуть гроші або від сторонніх запозичень, або від чогось на кшталт азартних ігор.

Також вона назвала чотири знаки, яким із 22 лютого буде таланити, а також тих, від кого фортуна відвернеться.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом у цьому місяці, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не буде вистачати грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!