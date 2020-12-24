Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків: хто досягне мети, а кому можна відпочити

Четвер, 24 грудня, багато знаків проведуть у піднесеному, передсвятковому настрої. Близнюки з новими силами вирушать підкорювати світ, Терези нарешті досягнуть поставленої мети, а Водолії відпочинуть від напружених днів.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 грудня.

Овен

Контакти обіцяють бути теплими та змістовними. Маєте шанс насолодитися спілкуванням з розумними та глибокими людьми. Тож можете призначати на цей день дуже відповідальні зустрічі, від яких багато що залежить.

Телець

День буде спокійним, ви займаєтеся своїми звичними справами та працюєте, але можете дещо розважитися різними культурними заходами чи відвіданням мистецьких подій, вистав. А може й самі займетеся мистецтвом.

Близнюки

З'являється друге дихання, і ви з новими силами вирушаєте на підкорення цього світу. Таке враження, що вам уже набридло займатися своєю звичною діяльністю, але вам украй потрібно зробити цей останній ривок.

Рак

Хтось намагається поставити вас у певні межі, окреслити якісь кордони, за які ви не маєте виходити. Але ви категорично з цим не згодні й усіма силами відстоюєте своє право бути собою і бути вільними у всіх сенсах.

Лев

Вам уже й перепочити можна, і почати святкувати, якщо діяльність дозволяє. Для вас цей період буде спокійним та якимось домашнім, коли всі рідні поруч і можна насолодитися теплом домашнього вогнища.

Діва

Здається, що святковий настрій просто розлитий у повітрі, і ви перебуваєте в такому стані, що готові й інших заряджати позитивом. Тож ваша родина, близькі та колеги також у радісному піднесенні завдяки вам.

Терези

Ваша головна мета на сьогодні – досягти заявлених цілей і нарешті завершити те, що давно усім обіцяли. І це буде непросте завдання, ви себе критикуєте і всіляко намагаєтеся збадьорити й мотивувати.

Скорпіон

Очікування інколи дуже тяжко переноситься. Особливо тоді, коли ви зазвичай дуже дієві та активні, а тут вимушено доводиться притримувати коней і переходити в режим чекання, який невідомо як довго триватиме.

Стрілець

Ви намагатиметесь убезпечити себе від різних напастей, сховатися від небезпек. Звичайно, усе передбачити неможливо, але сьогодні варто таки бути обережними і захистити і себе, і майно, і навіть інтелектуальну власність від посягань.

Козеріг

Можете отримати важливу інформацію, що здатна підняти ваш настрій і показати напрямок подальших дій. До того ж це може бути просто символ, знак, але ви сприймаєте його як дороговказ.

Водолій

Сьогоднішня вимушена пауза може бути корисною. Адже вам потрібен відпочинок для того, щоб перевести дух від напружених днів, насичених різними подіями. Не спішіть сьогодні ухвалювати важливі рішення.

Риби

Ви вже можете звітувати про виконання планів і починати святкувати. Бо настав час завершення справ і проєктів і отримання зарплат, премій та інших нагород та дивідендів. У будь-якому разі грамоти вам забезпечено.

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