Гороскоп на 24 березня: на Раків чекають зміни, а на Скорпіонів – складні ситуації

У середу, 24 березня, у Тельців з'явиться можливість вирушити у подорож, у Близнюків може "замаячити" любов, а на Раків чекають колосальні зміни. Скорпіони можуть потрапити в складну ситуацію.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 24 березня.

Овен

День для складання планів та графіків, для начерків свого нового життя, для усвідомлення цілей та доцільності просування до них. Словом, найкраще сьогодні відвести час для проєктування майбутнього.

Телець

Якщо ви вже зовсім засиділися на місці й вам набридло бачити щодня одне й те саме та виконувати ті самі рухи, то сьогодні у вас буде нагода вирушити у якусь подорож, хоч не дуже далеку, і якось оновити враження.

Близнюки

На горизонті зовсім несподівано може замаячити любов, ділові контакти перетворяться на приємні побачення, спілкування наповниться ніжністю та пристрастю. І ось ви уже у вихорі кохання.

Рак

Нове життя може розпочатися саме сьогодні. І ви стоїте на порозі чималих змін, тому поки не робіть різких рухів, а краще подумайте про те, чого вам би хотілося, і зафіксуйте свої мрії та бажання – напишіть плани та мрії.

Лев

Нині ви – найцілеспрямованіші з усіх, стрімголов рухаєтесь до здійснення своєї мети, використовуючи до цього всі засоби, не визнаючи жодних перешкод, і залучаючи інших до виконання необхідних дій.

Діва

День буде спокійним, без колотнечі та авралів, тож проведіть його у повному розслабленому кайфі, не спішіть, багато розмірковуйте. Також час підходить для різних профілактично-лікувальних заходів та обстежень

Терези

Якщо у вас тане серце, коли ви бачите певну людину, то чому б не ризикнути і не показати свою симпатію. Зрештою, ви нічим не ризикуєте, тільки з'ясуйте, у якому напрямі вам рухатися і чи варто взагалі просуватися далі.

Скорпіон

Є велика вірогідність потрапити у складну ситуацію, виходу з якої ви поки що не бачите. Ви будете довго вирішувати, що ж вам насправді зробити, вагатися, розмірковувати, і, зрештою, так усе й залишите.

Стрілець

День може принести вам зустріч із давніми приятелями, друзями дитинства чи юності, ви згадаєте давні милі часи і весело проведете час у спогадах, тож не дуже опирайтеся, коли вам пропонуватимуть зустрітися.

Козеріг

Відпочинок сьогодні не буде зайвим, особливо, якщо ви заберете з собою родину і разом проведете час. І це може бути будь-що – чи спільні прогулянки, чи перегляд фільмів, чи розмови, чи ігри. Головне, що ви разом.

Водолій

Нині ви, як той добрий самаритянин, допомагаєте тим, хто цього потребує, і не вважаєте це якимось героїчним подвигом, про який усі мають дізнатися. Просто даєте гроші нужденним чи підставляєте своє плече.

Риби

Починається етап великих справ. На вас накладається велика відповідальність, і вам доведеться виконати чимало різних завдань, і все це чітко і впевнено, довго не роздумуючи. Словом, роботи буде чимало вже відсьогодні.

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