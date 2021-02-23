Гороскоп на 23 лютого: на кого чекають гроші та успіх

У вівторок, 23 лютого, Овни можуть відправитися у дорогу, Дів чекають радісні і продуктивні зустрічі, а Скорпіонам доведеться проявляти лідерські якості. Терези, зі свого боку, отримають гроші, а Стрільці знайдуть любов.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп по картах Таро для всіх знаків на 23 лютого.

Овен

Вас кличе дорога, чи навіть дороги, і це вас неймовірно потішить – буде нагода дещо розвіятися і змінити дислокацію, набратися нових вражень. Бо щось ви засиділися і давно нікуди не вирушали.

Телець

Нерви можуть не витримувати, бо спілкування може набувати якихось гострих форм, коли ви не знаходите спільної мови з колегами чи співрозмовниками. І краще не "шукати істину" і псувати стосунки, а просто йти і уникати цих розборок.

Близнюки

Ваші нові ідеї варто протестувати на інших, обговорити з колегами і почути їх зворотній зв'язок. Адже якими б мудрими ви не були, але вам зараз важливо почути, як ваші задумки сприймають інші.

Рак

Схоже, що сьогодні ви будете планувати свої подальші дії, бо так може статися, що змінюються не лише ваші плани, але й усі обставини. І вам уже належить від них відштовхуватися і все змінювати.

Лев

Сьогодні контакти обіцяють бути продуктивними, бо вам корисно буде і з іншими людьми поспілкуватися, і про якісь важливі речі дізнатися, і досвід новий отримати, і навчитися чомусь цікавому.

Діва

Зустрічі нині будуть радісними та довгоочікуваними, ви так сумували за можливістю побачити друзів чи рідних людей, що ладні пристати на будь-який привід, щоб зустрітися і весело провести час.

Терези

Фінансові справи значно поліпшуються, ще вранці ви рахували копійки, аж раптом звідкілясь на вас падають гроші, ще й якісь приємні сюрпризи і ви вже можете собі дозволити набагато більше і майже все, що хочеться.

Скорпіон

Прийшов час діяти рішуче, приймати відповідальні рішення, тренувати командирський голос, а ще взяти на себе додаткові зобов’язання. Отже, ви на сьогодні керуєте – собою та тими, хто опиниться поряд з вами.

Стрілець

Серце приємно щемить, бо у ньому знову оселилася любов. І у вас з'являється можливість згадати, як усе навколо набуває зовсім іншого забарвлення, душа співає і здається, що щастя таки існує.

Козеріг

Родичі чи знайомі можуть попросити у вас фінансової допомоги. Звичайно, вирішувати вам, але, в будь-якому разі, не розраховуйте на повернення, і якщо вирішите таки поділитися, то дайте не більше тієї суми, яку готові подарувати.

Водолій

Будете давати раду тим грошам, що сьогодні отримаєте. Але це не означає, що їх потрібно одразу позбутися, витративши всі. Подумайте краще про майбутнє, відкладіть дещицю на потім, на навчання чи на весняну зміну іміджу.

Риби

В цілому досить спокійний день, заповнений трохи роботою, трохи думками, трохи сподіваннями. А от увечері у вас може намалюватися якісь зустріч чи побачення чи навіть невелике застілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на тижні з 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони – любов і пристрасть, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Україну, за словами Соломки, чекає поліпшення економічної ситуації – надійдуть гроші або від сторонніх запозичень або від чогось на кшталт азартних ігор.

Також вона назвала чотири знака, яким з 22 лютого буде таланити, а також тих, від кого фортуна відвернеться.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом у цьому місяці, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не буде вистачати грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

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