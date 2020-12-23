Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків: Тельці отримають гроші

Середа, 23 грудня, стане прибутковим днем для Тельців, Раків чекають зустрічі з друзями, а Козерогів – подія, яка може докорінно змінити життя.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка а ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 23 грудня.

Овен

Впевнено і цілеспрямовано ви просуваєтесь до своєї мети і можна сказати, що ви ось-ось її досягаєте, навіть з випередженням графіку. А все тому, що ви були уважними, все правильно розрахували і про всі нюанси подбали.

Телець

Приходять гроші і вас це дуже тішить, адже перед святами кошти зайвими не бувають. А особливо приємно від того, що ваші роботодавці, клієнти чи замовники гідно оцінюють вашу працю і навіть можуть збільшити виплати.

Близнюки

Почуваєтесь на сьомому небі, бо ви нарешті досягли того, чого хотіли, і навіть більше. І це варто як слід відзначити і винагородити себе, подякувавши і за працю, і за старанність, і за далекоглядність.

Рак

Може трапитись нагода зустрітися з друзями та родичами і весело провести час разом. І ви усвідомлюєте, що як би не любили усамітнення, але час від часу потрібно зустрічатися і ви отримуєте задоволення від спілкування.

Лев

Доводиться вам сьогодні бути надзвичайно зібраними та відповідальними, точно дотримуватися правил, регламенту, термінів, щоб усе встигати і впоратися із тими завданнями, що ви на себе взяли.

Діва

Хтось все ще працює у поті чола, а ви уже святкуєте, зібравши навколо себе веселу компанію таких же чарівних людей. Ну і правильно, кінець грудня – це вже гарний привід для того, щоб разом весело провести час.

Терези

Знову гроші незрозуміло де зникають. І начебто ви їх не надто витрачаєте, і купуєте усе за списком, і намагаєтесь заощаджувати, але все одно не вистачає на усі ваші потреби. Може то знак, що настав час заробляти більше?

Скорпіон

Особливу увагу сьогодні варто звертати на зустрічі, заплановані чи випадкові, оскільки вони обіцяють бути надзвичайно насиченими, змістовними та перспективними. І ви на них покажете себе з найкращого боку.

Стрілець

Не все сьогодні піддається вашому аналізу, ви не можете усвідомити, що відбувається, бо інколи логіка та раціоналізм не можуть осягнути певних речей. Тому доведеться вам дивитися на ситуацію з іншого кута зору й іншими очима.

Козеріг

Готуйтесь до несподіванок, б у ваше життя вривається випадок, що може замінити його докорінно. І пов'язаний він із вашою роботою та кар'єрою, і ви зовсім несподівано для вас та оточуючих можете раптом обійняти якусь посаду.

Водолій

Особливу цінність для вас сьогодні матимуть традиційна родина та сімейні стосунки. І якими б просунутими чи неформальними ви не були, але є незмінні цінності, які залишаються такими попри час та погляди.

Риби

Вирушайте у мандри. Навіть якщо вам зараз не світить далека дорога, а свіжі враження потрібні, то дозвольте собі хоч помріяти, хоч уявити, як би це могло бути, хоч запланувати поїздку, подумавши всі нюанси та деталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Всіх представників знака чекають зміни і виклики.

Разом з тим, Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік повинен пройти в постановленні завдань, плануванні та роботі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram