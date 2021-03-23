Гороскоп на 23 березня: Леви отримають гроші та подарунки, а Близнюки почнуть нове життя

У вівторок, 23 березня, на Тельців чекають приємні зустрічі, Близнюки можуть почати новий етап у житті, а Леви отримають гроші й подарунки.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 23 березня.

Овен

До обіду вас ніхто особливо не турбуватиме, тож можна перепочити трохи чи переробити справи, до яких уже давно руки не доходять. А от ближче до вечора можете розраховувати на якісь веселощі чи невелике свято.

Телець

Зустрічі із приємними людьми можуть бути не лише милими та дружніми, а ще й дуже продуктивними. Дуже давні знайомі можуть вам запропонувати якісь додаткові заробітки, а може й зовсім змінити роботу.

Близнюки

Відбуваються серйозні зміни й у вашому світогляді, й у житті, так ніби ви завершуєте один важливий етап і готуєтесь до початку нового. І ці зміни настільки глобальні, що потребують чимало сил.

Рак

Тільки чіткий розподіл часу та обов'язків можуть просувати вас далі у вашій роботі. Захистіть самі себе від власної свободи, бо інколи потрібен не творчий злет, а легкий примус і чіткий графік.

Лев

Прибутки сьогодні обіцяють бути значними, подарунки – чималими, а підтримка неймовірною. Ви навіть не очікували, що настільки потрібні людству, що навколо вас стільки добрих людей, які готові вам надати допомогу.

Діва

На серці стає так неймовірно добре від того, що у вашому житті таки існує справжнє кохання, що ви переживаєте це почуття, що кохані та кохаєте. Й у вас сьогодні буде нагода сказати це своїм найближчим.

Терези

Зранку ви змагаєтесь – чи то з вітряками, чи з конкурентами, чи із самими собою, але вже ближче до вечора перемагаєте усіх суперників, більше того – перетворюєте їх на соратників і все це дружно святкуєте.

Скорпіон

Відбуваються якісь чарівні речі – тільки вранці ви про щось подумали, уявили і захотіли, як протягом дня у вас є можливість усі ці ваші бажання втілити в життя, а увечері вже маєте готовий результат.

Стрілець

Мрійливий настрій не полишатиме вас увесь день. Ви нині зосереджені не стільки на виконанні своїх зобов'язань, скільки на роздумах та мріях, ставите перед собою якісь цілі і приміряєте їх на себе.

Козеріг

Вам не звикати керувати різними процесами та людьми, от і сьогодні ви впевнено беретеся за найскладніші завдання, згуртовуєте навколо себе людей і розподіляєте обов'язки, налаштовуєте на роботу і надихаєте на здобутки.

Водолій

Варто трохи зупинити свою щоденну метушню заради того, щоб згадати старі давні часи і поринути у ностальгійні спогади, як добре все починалося. Зрештою, вам сьогодні важко буде зробити якісь інші кроки.

Риби

Багато розмов, спілкування, ви можете презентувати іншим свої проєкти чи плани, доводити їхню доцільність та ефективність. Головне – вірити самим у те, що ви показуєте, тож будьте переконливими.

Як повідомляв OBOZREVATEL: