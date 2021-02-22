Гороскоп на 22 лютого: Раки купатимуться у коханні, а Близнюки – у грошах

У понеділок, 22 лютого, у Овнів можуть виникнути труднощі з грошима, а у Близнюків навпаки – фінансовий стан покращиться. Раки цього дня можуть зустріти любов, а Риби – отримати прилив енергії. Терезам порадили поставитися відповідально до роботи.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 22 лютого.

Овен

День пройде у турботах про добробут чи закриттю бюджетних дір. Вам терміново можуть знадобитися гроші і ви будете їх усілякими способами здобувати - зичти, шукати додатковий підробіток, продавати непотрібне.

Телець

Буде чимало нових контактів, приємних знайомств, продуктивних зустрічей, ви можете збагатити свою телефонну книжку дуже корисними телефонами. Втім, від цих контактів буде не лише користь, але й просто приємні враження.

Близнюки

Зростає ваш фінансовий рівень, ви вже отримуєте більше грошей і плануєте на майбутнє ще більше прибутків. Тобто, усвідомлюєте, як це працює і знаходите способи, як ще покращити свій фінансовий стан.

Рак

Ви можете зустрітися із любов'ю. І це буде досить сильне почуття, що виникає не просто так, бо ви будете вражені розумом та харизмою певної людини і відчуватимете потяг до рідної душі, а не лише до гарного личка.

Лев

Ідеї, що сьогодні до вас приходять, може і блискучі, і геніальні, але зважайте на те, що для всього є свій час. І зараз важливо їх лише сформулювати і як слід осмислити, а от реалізовувати краще трохи згодом.

Діва

Хтось сьогодні проявлятиме до вас підвищену увагу, гарячу симпатію і намагатиметься завоювати ваше серце. Але вам якось зовсім не до того, і ви зберігатимете спокій і навіть холодність - щоб зайвий раз не провокувати.

Терези

Сьогодні вам важливо більш виважено та відповідально підійти до своєї роботи, а не як зазвичай – стук-грюк аби з рук. Бо ви зараз створюєте ту саму основу авторитету, який працюватиме на вас тривалий час.

Скорпіон

Захистіть себе від пустопорожніх розмов та від балакунів, що наговорять сім мішків гречаної вовни, а натомість ніц не варті. І як тільки вам починають щось обіцяти і малювати повітряні замки – припиняйте спілкування, щоб не витрачати даремно час.

Стрілець

Шириться ваша слава та авторитет, все більше людей про вас дізнаються і вам уже можна відкривати власний фан-клуб. І вам є що дати іншим людям, бо вашій впевненості та дієвості можна тільки позаздрити.

Козеріг

Відчуття сили та всемогутності не полишатиме вас цілий день, бо ви і сьогодні і справді всемогутні – легко вправляєтесь з усіма навантаженнями, встигаєте у різні місця, обходите чи долаєте усі складності.

Водолій

Можливо, ви зараз не в найкращій формі, як фізичній, так і емоційній, вам хочеться посумувати, поплакати. Бо щось іде з вашого життя назавжди і вам потрібен цей час і цей сум для того, щоб попрощатися.

Риби

Тією енергією, з якою ви сьогодні носитиметесь у справах, можна було б обігріти невелике містечко. Раптом вами опанує завзяття і ви вирішите прискоритися. І це матиме свої результати – ви отримаєте набагато більшу винагороду, ніж зазвичай.

Як повідомляв OBOZREVATEL: