Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків: на кого чекає початок нового життя

22 грудня стане днем початку нового періоду життя для багатьох знаків зодіаку. Овни можуть розпочати новий проєкт, Стрільці проведуть день на автопілоті, Раки фактично вступлять у нове життя, а Водолії легко подолають труднощі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 22 грудня.

Овен

Прекрасний день для запуску нового проєкту, бізнесу чи для якихось сміливих заяв та оголошень. Найкраще сьогодні працює голова, що весь час вигадує щось нове, і тягнеться до всього технологічного та прогресивного.

Телець

Якщо вам потрібно щось зробити важливе, але таке, що від вас не залежить, то можете сьогодні розраховувати на удачу, бо вона до вас особливо прихильна і надасть вам цілу низку успішних та сприятливих обставин.

Близнюки

Переведіть подих і проведіть день так, як би вам того хотілося, займіться тими справами, що ви давно відкладали, присвятіть час собі, насолоді та відпочинку. Бо вам зараз дуже потрібно набратися сил для того, щоб зробити ривок вперед.

Рак

Ви вступаєте у нове життя, і так сталося, що для багатьох воно починається саме відсьогодні. Це можуть бути певні рішення, що вже остаточно ухвалені, чи конкретні і рішучі кроки у новому напрямі.

Лев

Знову емоційна складова бере над вами гору і ви розчиняєтеся у приємних емоціях та повністю підвладні почуттям. Тобто кохання заполонило серце і ви вже не бачите навколо нічого, крім предмету вашої пристрасті.

Діва

Конкуренти не дрімають і готові з вами позмагатися за першість і за увагу трибун, клієнтів чи керівництва. І ви сьогодні маєте стати не просто кращими, а навчитися показувати всі свої найліпші якості та переваги перед іншими.

Терези

Ваша завантаженість і заклопотаність не дає вам змоги і продихнути вільно. Ви повністю зосередились на вашій діяльності, а між тим є чимало цікавих та важливих напрямів, на які вам варто звернути свою увагу.

Скорпіон

Вам дещо набридло все те, чим ви зараз займаєтеся, але ви продовжуєте рухатися у тому ж напрямі, виконувати звичні рухи, зустрічатися з тими ж людьми, і не готові до рішучих змін. Мовляв, хай буде нудно, але стабільно.

Стрілець

День обіцяє бути спокійним та розміреним. І ви його проводите у повному розслабленні, і майже на автопілоті. І це прекрасно, коли ви так побудували своє життя та діяльність, що все відбувається ніби само собою.

Козеріг

Гроші, що ви сьогодні отримаєте, стануть для вас гарним приводом купити подарунки своїм близьким. Особливо, коли ви не розраховували на ці кошти, а вони раптово прийшли. Ну і про себе не забудьте, бо ви теж заслуговуєте на подарунок.

Водолій

Подолання труднощів, які сьогодні вам траплятимуться, буде легким та приємним, адже ви нині повні сил, енергії та перебуваєте у гарній фізичній формі. І почуваєтесь дуже впевнено, тож ладні перемогти будь-кого і будь-що.

Риби

День може видатися тяжким фізично, бо доводиться скрізь встигати і переробити цілу купу роботи, з якою ніхто, крім вас, не впорається. Але потрібно трохи зараз напружитися з тим, щоб згодом стало легше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Всіх представників знака чекають зміни і виклики.

Разом з тим, Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік повинен пройти в постановленні завдань, плануванні та роботі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!