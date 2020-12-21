Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків: що чекає в День зимового сонцестояння

У понеділок, 21 грудня, в День зимового сонцестояння Близнюки матимуть приємні спогади, Терези вирішать майнові питання, а Стрільці можуть отримати нагороду.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом на 21 грудня для всіх знаків за картами Таро.

Овен

Ви змушуєте голову працювати дуже активно, весь час ставите перед собою якісь нереальні завдання, і тут же дивуєте себе та оточуючих перевиконанням власних планів. Словом, живите на повну потужність.

Телець

Не все сьогодні залежить від ваших бажань, бо інші теж вносять свою лепту у загальний розгардіяш. То затримують роботу, то переносять зустрічі, то взагалі все відміняють. А вам доводиться постійно чекати.

Близнюки

Ви ніби у минуле потрапите – якісь приємні спогади, на очі потрапляють милі дрібнички та старі фотографії, що нагадують вам про минуле. І ця уся ностальгія пробуджує у вас бажання впасти у дитинство і творити.

Рак

Чудовий настрій гарантовано! Ви можете взяти участь у якійсь події, змаганнях, виставці, конференції, де передбачається чимало позитивних людей. І де обіцяє бути весело, але з елементами змагання та конкуренції.

Лев

Хоч до Нового року ще 10 днів, але ви вже святкуєте, причому на всю губу - зі столом, всі гуртом, піснями та танцями, розвагами та подарунками. Ну, принаймні, така можливість у вас є, а от пристанете ви на неї чи ні – то ваша справа.

Діва

Виробничі питання не дають сумувати. І ви уже, як та весільна конячка – морда в квітах, зад – у милі… Бігаєте по колу, намагаючись і посмішку зберегти, і всі справи переробити, ще й косяки інших залагодити.

Терези

Сприятливий час для вирішення своїх майнових питань. Ви можете завершити оформлення паперів на нерухомість, чи купити ще щось значне та важливе, від чого ви почуватиметесь набагато впевненіше.

Скорпіон

Питання стоїть руба – пан чи пропав, до красивих, чи до розумних… І як тут можна вирішити, що буде найкращим для вас? Тож вам не просто сьогодні буде зробити цей вибір. Але можете трохи відтермінувати і більше подумати.

Стрілець

Ви уже пожинаєте те, що засіяли раніше – отримуєте якісь нагороди, подарунки, знаки уваги та відзнаки, словом, матеріальні заохочення, що вселяють в вас впевненість та додають радості у сірі будні.

Козеріг

Можете зіткнутися із депресивними настроями, коли ніщо вас не тішить, нічого не хочеться робити і загалом вважатимете, що усі ці свята – не для вас. То треба щось змінювати і почати того, що хоча б іншу дорогу на роботу обрати.

Водолій

Сьогодні берете активну участь у груповій роботі і виявляєте свої таланти, які зазвичай приховуєте. Але колектив цей настільки творчий, приязний та потужний, що ви радо демонструєте усе, на що здатні.

Риби

Сімейні свята додають свого теплого і затишного настрою і вам, і вашій родині. Вже хочеться все прикрасити, загорнутися у щось тепле і провести час із родиною. Зрештою, ви до цього вже ретельно готуєтесь.