Гороскоп на 20 листопада: сприятливий день для дружби та флірту

20 листопада – чудовий день для налагодження зв'язків, в основному вертикальних, тобто зі старшими чи молодшими у родині, з керівництвом чи підлеглими.

Такий прогноз ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, 20 аркан, що активізується, відповідає саме за зв’язки, а ще додає чимало сил.

"Тож можна миритися із тими членами родини, з якими виникли конфлікти, писати листи, прохання, складати різні заявки", – зазначила вона.

Сьомий місячний день починається о 12:42 і він теж характерний тим, що додаються сили, а з ними життєва активність, отже можна проводити перемовини та різні колективні заходи типу конференцій, встановлювати контакти, розпочинати рекламні кампанії, наголосила Соломка.

"Нині ваші слова будуть особливо переконливими, тому добре можуть піти різні виступи перед партнерами, інвесторами, спонсорами. Словом, якщо вам потрібно когось переконати чи про щось попросити – сьогодні найкращий день. Але все ж попрацюйте над своєю промовою, не виступайте зовсім вже експромтом. А ще люди особливо чутливі до того, що вони чують, тому не скупіться на компліменти та добрі слова", – повідомила тарологиня.

Місяць перебуватиме у знаку Водолія і це сприятливий час для дружби, флірту і взагалі для різних контактів, як індивідуальних, так і групових. Зявляється інтерес до всього нового, люди стають більш креативними, охоче йдуть на експерименти та авантюри, бо сьогодні хочеться випробувати на собі щось нове і неординарне, навіть екстравагантне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз для України на 16-22 листопада. За її словами, тиждень видасться досить напруженим.

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