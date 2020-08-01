Гороскоп на 2 серпня: час змінювати плани Терезам, Стрільцям і Рибам

Гороскоп на 2 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на неділю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогодні може з'явитися прагнення до незалежності та зміни якихось правил. Однак будьте обережні, так як це значно погіршить становище поточних справ і викличе розчарування.

2 серпня 2020 року Овнам і Тельцям потрібно уникати ризикованих дій

Овен

Цього дня невизначеність щодо доходу або безпеки викличе бажання щось змінити. Однак будьте обережні, так як ваші дії можуть призвести до непотрібного ризику. Краще приділіть більше часу ухваленню рішень.

Телець

Це гарний час, щоб позбутися якихось зайвих речей і відволікаючих чинників. Постарайтеся краще зрозуміти свої пріоритети і присвятити себе улюбленій справі. При цьому не піддавайтеся бажанню ризикувати.

Близнюки

Сьогодні у вас з'явиться бажання внести важливі зміни в свої плани. Зі свого боку, це може призвести до нових знайомств і захоплюючих пригод. Головне – прагніть бути відкритими та чесними.

Рак

Цього дня ви станете трохи схвильованими, розсіяними або нетерплячими. Ідеї, які збиралися реалізувати, можуть потребувати змін. Однак краще не поспішайте щось робити, якщо сумніваєтеся в результаті.

Лев

Це гарний час для цікавих і продуктивних занять. Не дозволяйте, щоб обов'язки або довгострокові цілі заважали вам насолоджуватися життям. Також приділіть більше уваги зміцненню любовних стосунків.

Діва

Сьогодні з'явиться потреба в спокійному відпочинку та усамітненні. Майте на увазі, що вам потрібно відновити сили. Постарайтеся збалансувати своє життя для поліпшення фізичного і психічного здоров'я.

Терези

Це сприятливий час для зміни планів і важливих зустрічей. Подумайте про те, як проявити свою індивідуальність. Сфери, в яких почуваєтеся обмеженими, не повинні викликати надмірне занепокоєння.

Скорпіон

Сьогодні занепокоєння відіграє вирішальну роль в поточних планах. Сімейні питання або стосунки можуть відволікати вас від серйозних справ. З іншого боку, це прекрасний час для навчання та самовдосконалення.

Стрілець

Цього дня щось може завадити поточним планам. Однак проявіть терпіння і постарайтеся адаптуватися до нових обставин. Відкритість і гнучкість стануть ключем до успіху в різних ситуаціях.

Козеріг

Сьогодні ви можете зіткнутися з деякими труднощами в особистих справах. Постарайтеся відмовитися від ідей або звичок, які заважають досягненню успіху. Також майте на увазі, що розмови з друзями посприяють важливим змінам.

Водолій

Сьогодні з'явиться відчуття, що якісь цілі нав'язали вам інші люди. Це може викликати розчарування і бажання зробити свій власний вибір. Постарайтеся вжити заходів, щоб досягти комфорту та благополуччя.

Риби

Цього дня зміна планів, ідей або інтересів може викликати надмірне занепокоєння. Однак постарайтеся швидко адаптуватися до ситуації, щоб нові дії принесли максимальну користь.