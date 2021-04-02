Гороскоп на 2 квітня: Риби отримають хороші новини

У п'ятницю, 2 квітня, у Раків з'явиться можливість заробити гроші, Скорпіони можуть піднятися кар'єрними сходами, а Риби отримають хороші новини.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на 2 квітня.

Овен

Ви сьогодні досить поблажливо налаштовані й готові допомагати іншим усілякими способами, зокрема й фінансово. От буває такий період, коли хочеться дати людям те, чого вони потребують, якщо це у ваших силах.

Телець

А чому б нині не поштовхатися ліктями та не позмагатися з рівними собі? І не усвідомити власну силу, і дивлячись на сильних конкурентів, зрозуміти, що ви теж маєте неабиякий потенціал.

Близнюки

Настрій у вас піднесений, ви не на самоті, відчуваєте підтримку інших, вам весело і дружно працюється з колегами, ви обговорюєте якісь важливі питання, сперечаєтесь, але таки доходите спільної думки і святкуєте перемогу.

Рак

Буде можливість отримати гарні гроші й переконатися у тому, що ви таки маєте шалений потенціал,зокрема й фінансовий. А ще це свідчення вправної організації і розумного підходу до вашої справи.

Лев

Роботи сьогодні буде напрочуд багато, попри звичне навантаження, вам доведеться ще брати на себе обов'язки інших, тож раніше завершити робочий тиждень не вдасться. Навпаки, можете його продовжити.

Діва

Планування – дуже важливий процес, який здатний у подальшому набагато скоротити вам час та зусилля. І якщо ви підійдете до нього з усією повагою та відповідальністю, зрештою, ви й гроші можете заощадити.

Терези

Хтось могутній та відповідальний вас сьогодні може критикувати, розбирати просто на складові й вашу роботу, і ваш освітній рівень, і людські риси. Словом, не надто приємна розмова може скластися.

Скорпіон

Незважаючи на те, що ви сьогодні спокійно та виважено працюєте і ніяк не виявляєте якоїсь особливої старанності, у вас є всі шанси піднятися кар'єрними сходами і взагалі відчути себе на висоті.

Стрілець

Зустрічі нині будуть дуже продуктивними та приємними, бо ваші візаві – надзвичайно позитивні люди, від спілкування з якими ви будете просто у захваті. І багато що з їхнього арсеналу та навичок ви захочете мати й у себе.

Козеріг

Навіть якщо ви закохані, то не втрачаєте голови, як деякі – у вас усе під контролем, усе регламентоване й враховане, ви ладні розписати і запобігти кожній дрібниці. Але насправді не варто аж настільки заморочуватись.

Водолій

Сьогодні у вас день сімейний чи навіть дитячий, бо чи то діти та родина вас оточуватимуть з усіх боків, чи то ви почуватиметесь дитиною, а вами опікуватимуться і турбуватимуться як про дитятко.

Риби

Приходять хороші новини, які додають вам оптимізму і впевненості у своїх силах, оскільки, виявляється, ви все правильно розрахували, врахували всі нюанси, запобігли майже всім проблемам, і тепер залишається лише дочекатися результату.

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