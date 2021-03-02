Гороскоп на 2 березня: Левам доведеться вийти із зони комфорту

Вівторок, 2 березня, буде фінансово вдалим днем для Риб – гроші буквально сипатимуться з неба, Близнюки зі свого боку отримають відразу кілька пропозицій, які можуть змінити їхнє життя, а Левам доведеться вийти із зони комфорту.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 2 березня.

Овен

День потребуватиме швидких рішень, особливо у справах, що стосуються питань бізнесу чи грошей. І тут уже не варто довго розмірковувати, і це саме той випадок, коли краще щось зробити й жаліти, ніж нічого не робити, а потім шкодувати, що не зробили.

Телець

У будь-яких двобоях, емоційних, розумових чи навіть фізичних, ви сьогодні отримаєте перемогу. Втім, не все так глобально, це може бути просто змагання чи суперечка, де ви показуєте хороші результати і обходите суперників.

Близнюки

Буде чимало рефлексій на тему :як дійшли до такого життя, як жити далі, куди йти і чого прагнути. І перед вами розкривається широкий спектр найрізноманітніших пропозицій, вам залишається тільки обирати.

Рак

Усе навколо вас потребуватиме наведення ладу. Втім, ви і самі залюбки беретеся за очищення свого простору: будинку, шаф, кухні, навіть подвір'я та навколишніх територій. І це додає вам хорошого настрою та сил.

Лев

Як би вам не хотілося сховатися у хатинці й убезпечити себе від різних впливів та небезпек, усе одно доводиться виходити із зони комфорту, з дому й іти працювати, причому сьогодні – з подвійним навантаженням.

Діва

Хоч безвихідних ситуацій і не буває, але вам здаватиметься, що ви натрапили на найбільшу стіну і надзвичайно складну перепону. Але здолати її самостійно навряд чи вдасться, потрібна робота цілої команди. Тож звертайтесь по допомогу.

Терези

Нові творчі пропозиції надходять звідки не чекали. Якісь дуже давні друзі чи знайомі не просто нагадають про себе і про славні давні часи, а ще й виступлять із цікавою ідею, де ви можете себе проявити й стати частиною проєкту.

Скорпіон

Вам потрібно буде швидко ухвалити якесь рішення, але швидко це зробити не вдасться, бо з півоберта такі справи не вирішуються. Тож на сьогодні краще взяти паузу і все як слід зважити й ураховувати всі нюанси.

Стрілець

Професійна сфера вимагає пильної уваги та відповідальності. Сьогодні вам потрібно буде взяти на себе додаткові обов'язки й показати всі свої найкращі риси в сфері управління та організації, зокрема самоорганізації.

Козеріг

Та неймовірна сила, яку ви сьогодні продемонструєте в обстоюванні своїх інтересів, здивує навіть вас. Адже ви вважали себе досить спокійною і незлостивою людиною, а тут доводиться виявляти неабиякий опір.

Водолій

Хочеться розважитись і вийти з цього одвічного дня бабака, коли ви вже не можете витримувати одноманітність і відверто нудьгуєте. І у вас з'явиться можливість якось урізноманітнити життя, втім, ці методи можуть бути незаконними.

Риби

Надзвичайно щаститиме з грошима. Якийсь просто неймовірно вдалий день для того, щоб вони до вас надходили різними неймовірними способами – то замовлення шикарне, то знижки шалені,то просто гроші під ногами валяються.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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