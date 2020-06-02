Гороскоп на 2-8 червня: остерігайтеся психічно нестійких людей

Перший тиждень червня динамічний та напружений, як, втім, і весь місяць, - повідомляє астролог Георгій Лічелі.

Напружений аспект Марса до Сонця, який почав діяти з 30 травня, стане точним 7 червня та буде активний до 15 червня. Він створить багато конфліктних і стресових ситуацій. При цьому, з 14 травня Марс рухається по знаку Риб, тому багато хто відчуває занепад сил і небажання будь-що робити, або активність та діяльність може носити прихований характер.

Так чи інакше, конфліктний аспект Марса до Сонця, навіть в таких неагресивних знаках, як Риби та Близнюки, може спровокувати дуже серйозні зіткнення, і на тлі затемнень привести до доленосних наслідків. Тому при виникненні агресивності краще направити напружену енергетику в конструктивне русло.

Зокрема, треба бути обережними на воді, уникати конфліктів з людьми, які схильні до нестійких психічних станів або знаходяться в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Також бажано не зловживати алкогольними напоями, бути обережним з прийомом лікарських засобів і різного роду психотропних препаратів. Очікується активізація шахраїв і аферистів. Тому треба бути особливо обачними і тверезо оцінювати ситуацію аж до 22 червня.

Також на цьому тижні підкине дров у вогонь напружений аспект Венери з Марсом. А це вже конфлікти в партнерстві і з'ясування стосунків через фінансові питання.

І найважливіша подія тижня - це Повнолуння та одночасно Місячне Затемнення в знаку Стрільця, яке відбудеться 5 червня о 21:14 за київським часом. За два дні до затемнення і день після нього треба бути дуже обережними. В першу чергу, це стосується народжених 4-6 червня, 6-8 вересня, 5-7 грудня і 4-6 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венера з четвертого квітня перебуває в Близнюках, які покине аж восьмого серпня. Таке тривале перебування Венери в одному знакові обумовлено тим, що з 13 травня по 25 червня вона знаходиться в ретроградним русі.

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