Гороскоп на 19 лютого: Терези отримають гроші, а Скорпіони вирушать у дорогу

У п'ятницю, 19 лютого, Близнюки і Терези можуть отримати гроші, Скорпіони вирушать у подорож або відрядження, Рибам порадили ухвалювати оригінальні рішення.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 19 лютого.

Овен

Прийдуть цікаві пропозиції, які дуже вам леститимуть, вони не просто зміцнюють ваш авторитет на роботі, але й значно піднімають ваш статус, і тепер ви матимете змогу більше впливати на різні виробничі процеси.

Телець

Зміни, які відбуваються сьогодні у ваші діяльності, вам надзвичайно подобаються, вони роблять вас не просто щасливими, а ще й надихають на активні дії і змушують відмовлятися від всього того, що тягне вас назад

Близнюки

День обіцяє бути фінансово вдалим, ви отримаєте значні надходження, а ще обіцянку про те, що з часом вони можуть стати ще більшими. І не лише обіцянку, але й цілком конкретний план дій, як ви можете того досягти.

Рак

Ви продовжуєте творити і витворяти щось неймовірне, захопившись новими напрямами, ви стаєте справді професіоналом, вражаєте людей, та й самі переконуєтесь у тому, що ви таки справді майстер із великої літери.

Лев

Роботи нині буде аж занадто. Можливо, ви щось тривалий час відкладали у довгу шухляду, і тепер настав час терміново розгребти старі завали і завершити усі справи. Втім, ви швидко впораєтесь, бо сил чимало, а дедлайни підганятимуть.

Діва

Потрібно буде багато аналізувати, рахувати, зводити баланси і взагалі працювати мізками. Тому не відволікайтеся на різні другорядні справи, якими б привабливими вони не видавалися. Навіть родинні обов'язки доведеться відкласти.

Терези

Сьогодні можна спокійно полежати, присвятити час собі та різним приємним процедурам, тим більше, що гроші на це у вас є – сьогодні отримаєте якийсь черговий транш, тож із задоволенням витратите кошти на себе.

Скорпіон

День підходить для того, щоб вирушити у якусь поїздку, відрядження, подорож. І добре, якби це була відпустка у теплі краї. Втім, вас може потягнути і на більш кардинальні зміни, і ви можете розпочати переїзд.

Стрілець

Колись обпікшись на молоці, ви і на холодну воду дмухаєте, тобто намагатиметесь сьогодні убезпечити себе від будь-яких складнощів та небезпек, і місцями це буде схоже на параною, бо від усього не застрахуєшся.

Козеріг

Сьогодні ви виконуєте роль вмілого управлінця, який вправно керує як своїм життям, так і допомагає людям навколо правильно розподілити навантаження. Також сьогодні можуть прийти гроші у значних розмірах.

Водолій

Захочеться дещо відірватися і провести час не як зразкова і нереальна людина, а як цілком земне створіння – у радощах, приємних залежностях, зі смачними наїдками та шкідливими надмірностями.

Риби

Для того, щоб випередити інших та отримати значну конкурентну перевагу, вам потрібно буде напружити мізки та активізувати усю свою уяву. Оригінальні рішення та розумний підхід допомагають вам перемогти.

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