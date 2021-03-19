Гороскоп на 19 березня: Овнам та Близнюкам пощастить із грошима

У п'ятницю, 19 березня, Овни та Близнюки матимуть гарний настрій, зокрема, завдяки отриманню грошей, Леви матимуть непорозуміння з близькими людьми, а у Водоліїв день буде наповненим роботою.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків на 19 березня.

Овен

Настрій буде дуже радісним і святковим. Ви чи то вже почали щось святкувати, чи у передчутті якихось радісних подій, налаштовуєте себе на активний відпочинок. Ще позитиву додають гроші, які ви сьогодні отримаєте.

Телець

День обіцяє бути спокійним, настрій – мрійливим, ви нікуди не поспішаєте, маєте час та натхнення трохи помріяти, пофантазувати, погуляти і почитати, словом, провести цей день у повній рівновазі та гармонії.

Близнюки

Неймовірно пощастить із грошима чи з якимись подарунками чи можливостями, які буквально впадуть вам на голову, причому у таких кількостях, що ви собі навіть уявити не могли. Загалом день шаленої фінансової удачі.

Рак

Голова працює ясно, продукує блискучі ідеї і наближає той момент, коли ви здійсните свою найбільшу мрію, яку можна купити за гроші. І сьогодні ви стаєте на крок ближчими до здійснення мрій.

Лев

Родина чи близькі люди можуть вам заподіяти якусь прикрість, певні недомовки, непорозуміння призводять до того, що ви почуватиметесь якось непевно. День може видатися не надто вдалим, але не критичним.

Діва

Ви сміливо командуєте парадом і тією ділянкою роботи, що вам доручили. День обіцяє бути дуже активним, ви просто горите на роботі, переповнені завзяттям, енергією, новими ідеями та бажанням їх втілити.

Терези

Відпочинок, власне, починається у вас уже сьогодні, бо замість активних дій ви ніби ховаєтесь від людей, бо дещо втомилися від їхньої присутності та активності. Хочеться, зрештою, спокою та самотності.

Скорпіон

Не надто активний період, ви немов завмерли, завагалися – а чи варто щось робити, чи варто йти туди, де ви не надто впевнено почуваєтеся. Тому ви схильні сьогодні більше до роздумів та спогадів.

Стрілець

Рішучість та сміливість вам сьогодні не завадить. І з цими настроями якраз можна підходити до керівництва і вибивати собі додаткове фінансування чи якісь повноваження. Бо вам ніхто не зможе суперечити.

Козеріг

Інтуїція нині не просто вам щось там тихо шепотітиме на вушко, вона голосно волатиме на все горло, і завдяки цьому ви можете оминути досить неприємні речі і збережете ваші гроші чи майно.

Водолій

День наповнений роботою та звичними обов'язками, він не вимагатиме від вас якогось особливого креативу чи талантів, просто виконуйте свої зобов'язання, дотримуйтесь правил, законів, будьте консервативними та передбачуваними.

Риби

Досягати цілей дуже легко та приємно, тож ви маєте нагоду отримати нарешті свої усі лаври, нагороди, визнання, відсвяткувати перемогу та досягнення. Словом, спочивайте на лаврах – це корисно для здоров'я та самооцінки.

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