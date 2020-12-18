Гороскоп на 19-20 грудня: якими будуть вихідні

Овни і Близнюки проведуть вихідні, 19 і 20 грудня, в спокійній і романтичній обстановці, а ось Раків навпаки чекають робота і конкурентна боротьба. Терези у ці дні можут отримати подарунки і гроші, а Діви – привабливу пропозицію.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 19-20 грудня.

Овен

Вихідні обіцяють бути спокійними, у звичному режимі, без потрясінь та зайвої роботи. Ви приємно проводите час, більше відпочиваєте, але й трохи напружуєтесь, можливо, займаєтесь домашніми справами.

Телець

Почуваєтесь як стриножений кінь – раді б десь вийти чи щось утнути, але чомусь не можете. Чи то зовнішні обставини не пускають, чи справи домашні, чи близькі потребують вашої постійної присутності.

Близнюки

Вихідні можуть пройти досить романтично, хоч раніше ніщо не віщувало про те, що може статися такий фінт. Але тут можливе кохання-зітхання, побачення, що має логічне продовження і закінчується романтичним сніданком.

Рак

Ці дні не будуть спокійні та розслабляючі, навпаки – доведеться застосувати силу та розум, проявляти всі свої бійцівські якості, бо доводиться багато працювати, ще й випереджати інших у конкурентній боротьбі.

Лев

Так не хочеться нікуди виходити.. Ви почуваєтесь у безпеці та затишку, вам дуже добре у себе вдома і ви готові там сидіти просто вічно, незважаючи на те, що і так чимало часу вже провели у чотирьох стінах під час карантину.

Діва

Пропозиція, яку ви отримаєте, може тільки на перший погляд видатися феєричною та легкодоступною. Насправді, ви можете зіткнутися із тим, що доводиться проходити просто якийсь непростий кастинг.

Терези

Суми та подарунки, які проходять через ваші руки на ці вихідні, будуть значними. І це цілком логічно – ви комусь щось даруєте, вам щось дарують, а кількість людей, що поряд з вами – нічогенька.

Скорпіон

І знову у вас зміни намічаються. Хоча б на ці вихідні, які ви проведете зовсім несподівано – можливо, в іншому місці, з новими людьми, фантастичними враженнями. І ці дні мусять вас замислитися і переглянути плани.

Стрілець

Переживаєте щасливий період здійснення мрій. Чи то ви вже подарунки та привітання отримуєте у зв’язку з днем народження? Але почуватиметесь ви надзвичайно наповненими і буквально на сьомому небі.

Козеріг

Вихідні варто провести скромно і навіть ощадливо, бо зараз коштів у вас не дуже багато, тому зберігайте все те, що у вас є, і знаходьте задоволення у тому, щоб зберігати і накопичувати, а не витрачати.

Водолій

Родина чи друзі можуть підтримати фінансово і підкинути вам грошей. Чому б і не погодитися, тим більше, що вони вам зараз потрібні, і в чималих кількостях. Тож сприймайте це за інвестицію, якою потрібно буде грамотно розпорядитись.

Риби

Доводиться не відпочивати, а брати участь у змаганнях. Конкуренти та супротивники не дають спокою навіть на уїк-енд, намагаючись випередити вас і довести свою вправність. Але ви не дозволяєте їм це зробити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.