Гороскоп на 18 лютого: Овни можуть отримати підвищення

У четвер, 18 лютого, Овни можуть отримати підвищення на роботі, Раки одержать цікаву пропозицію, а Терезам порадили насолоджуватися сімейним щастям.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 18 лютого.

Овен

Удача сьогодні сама пливе вам у руки, і пов'язано це буде з вашою роботою, коли вам раптом запропонують кращу посаду чи очолити той напрям роботи, про який ви давно мрієте. Словом, обставини складаються на вашу користь.

Телець

Невже це справді так буває – ви відпочиваєте, а гроші вам самі капають. І сьогодні ви переконаєтесь у тому, що заробляти можна легко і просто, майже не напружуючись. А не так, як ви звикли гарувати з ранку до ночі.

Близнюки

Маєте чимало справ, які маєте конче зробити саме сьогодні, і дуже важливо настільки правильно розподілити час та зусилля, щоб і встигнути все і не впасти від перенапруження, бо увечері у вас ще й щось приємне очікує.

Рак

Цікаві пропозиції самі йдуть вам до рук, ви тільки і встигаєте, що приймати найбільш привабливі чи відкидати непотріб. За вашу увагу та прихильність боротиметься чимало людей, тож можете приймати те, що вам справді вигідно.

Лев

Родина не дає сумувати і весь час підкидає вам, якщо не приводи зайвий раз напружитись, то привід щось весело відсвяткувати. От і сьогодні з'ясується, що можна знову зібратися разом і щось відзначити.

Діва

Спокійний день, що більше підходить для відпочинку, а не для роботи. І вам так ліньки буде щось робити, кудись йти, напружуватись... То може краще провести цей день вдома, насолоджуючись усіма нюансами байдикування.

Терези

Проведіть цей день у злагоді із собою та рідними, тішачись маленькими сімейними радощами, можливо, святкуючи якісь тільки ваші особисті дати чи приводи. Словом, насолоджуючись сімейним щастям.

Скорпіон

Один із найкращих днів тижня, а то й місяця, коли ви почуваєтесь просто на піку своїх можливостей і розумієте, що вам до снаги завоювати цей світ, або, принаймні, неймовірно здивувати.

Стрілець

Вас манитимуть грошима чи якимись перевагами, подарунками, нагородами, але виявиться, що одразу ви їх не отримаєте, потрібно буде досить довгий час чекати і наполегливо працювати.

Козеріг

Колектив вірних соратників чи команда ваших друзів сьогодні надасть вам неабияку підтримку. Зібравшись разом й увімкнувши колективний мозок, ви можете створити щось справді цікаве і перспективне.

Водолій

Наполегливо ви йтимете до своєї мети, бо маєте вже і необхідну інформацію, і впевненість у тому, що вам ця мета потрібна, і сили для того, щоб її досягти, і гроші – щоб купити білет туди, куди вам треба, та інвестувати в себе.

Риби

Кажуть, що безвихідних ситуацій не буває, але сьогодні ви потрапите в одну з таких, де не будете знати, як вибратись звідти, бо будь-який рух призводить до ще більшого ступору. Якимось чином допоможуть гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL: