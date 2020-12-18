Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків: яким буде день

П'ятниця, 18 грудня, принесе Близнюкам фінансові винагороди, Козерогам вдалу подорож, а у Скорпіонів день обіцяє бути продуктивним. Овнам у п'ятницю радять відпочити і розслабитися.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на 18 грудня для всіх знаків за картами Таро.

Овен

Можна і перепочити трохи. Останній день тижня стане для вас мало не вихідним - ви не перенапружуєтесь на роботі, і можете дозволити собі розслабитись. У будь-якому разі, робота нині якось не надто вдаватиметься.

Телець

Можете розраховувати на невеликі подарунки від Святого Миколая. Зазирніть про всяк випадок під стілець чи клавіатуру – може хтось привітає із співробітників, чи рідні вже почнуть робити якісь приємності.

Близнюки

Гроші продовжують надходити, хай потроху, але щодня ви отримуєте приємні суми і відчуваєте себе на сьомому небі. І з цими сумами зростає ваша впевненість у тому, що ви займаєтесь саме тією справою, і ви на вірному шляху.

Рак

День варто провести на самоті та у зосередженості, у пошуках вирішення багатьох внутрішніх питань. Результатом цих роздумів можуть стати дуже неочікувані та навіть парадоксальні висновки

Лев

Свято тільки наближається, а ви уже святкуєте на всю губу, бурхливо і невпинно. Чи це вже корпоративи у вас почалися, чи то вам і приводів ніяких не потрібно для того, щоб розважитися, бо дуже вже хочеться веселощів.

Діва

Ну все, настав час втілювати ті ідеї, що ви давно вже виношували та плекали. Бо скільки ж можна придивлятися та примірятися, потрібні рішучі дії. І хай вони не одразу призведуть до успіху, але початок буде покладено.

Терези

Гроші сьогодні десь зникають, просто крізь пальці тікають, скільки б їх не було. Чи то може ви надто захопилися подарунками та витратили на них усі свої заощадження? Словом, відстежуйте сьогодні грошові потоки і не витрачайте забагато.

Скорпіон

Передбачається дуже продуктивний день – ви почуваєтесь на висоті, здатними на подвиги, маєте у запасі чимало сил, та ще й отримуєте якусь нову інформацію, що додасть вам чудового настрою та натхнення.

Стрілець

Ви сьогодні цілий день обиратимете собі подарунки, складатимете списки того, що хочете отримати від Святого Миколая. І не важливо, чи то хтось їх для вас купить, чи ви самі собі вирішити зробити приємність.

Козеріг

Якщо ви сьогодні вирушаєте у дорогу, то вона обіцяє бути не лише вдалою, а ще і цікавою, наповненою новими знайомствами та прекрасними враженнями. намагайтеся отримати від цієї подорожі усі можливі та неможливі задоволення.

Водолій

Сьогодні здаватиметься, що ви – жертва обставин, що від вас нічого не залежить, що це інші можуть керувати вами та обставинами. ну настрій у вас такий, що сил не надто багато і вам здається, що всі вас використовують.

Риби

Прийшов час взяти життя під свій контроль, ще й іншими керувати. І у вас це вдається, тож не потрібно применшувати власні заслуги та таланти. Просто дозвольте собі виявляти свої лідерські здібності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

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