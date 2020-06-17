Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Гороскоп на 18 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, особливо під її приціл потрапили Близнюки й Козероги. А ось Тельцям цього дня варто бути обережними з висловлюваннями.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Імператор

Овнам в четвер потрібно пригальмувати й озирнутися назад. Можливо, є справи, які вимагають завершення і гальмують ваш рух вперед. Не беріться за нову роботу, якщо на вас висить тягар відповідальності за старі діяння.

Телець – Колісниця

Сварка з коханою людиною може залишити серйозний відбиток на ваших стосунках, тому Тельцям рекомендується уникати будь-яких серйозних розмов – навіть якщо вони конче необхідні.

Близнюки – Зірка

Близнюкам карти Таро обіцяють успіх у всьому новому і невідомому. Не бійтеся йти на авантюри – саме вони можуть стати згодом справою всього вашого життя. Довіртеся удачі – вона не підведе.

Рак – Утримання

18 червня Ракам варто подбати про своє здоров'я. Не ігноруйте бажання організму, адже він краще знає, що йому потрібно. Уникайте стресів і не турбуйтеся через дрібниці.

Лев – Вежа

Карти Таро радять Левам 18 червня придивитися до оточуючих. Можливо, хтось хоче зробити вас гвинтиком в своєму механізмі. Якщо ви не готові працювати в команді під чиїмось керівництвом – не піддавайтеся маніпуляціям, вони можуть вам дорого коштувати.

Діва – Сила

Зробіть усе можливе, щоб налагодити відносини з людьми, які можуть бути вам корисні в майбутньому. Не втратьте шанс об'єднати зусилля з успішною людиною – її досвід може стати для вас джерелом корисних знань.

Терези – Колесо Фортуни

Ворожіння на картах Таро рекомендує Терезам на 18 червня не будувати глобальних планів на майбутнє. Живіть сьогоденням і не поспішайте – все, що повинно статися, відбудеться вчасно.

Скорпіон – Смерть

Скорпіони в четвер не будуть відрізнятися особливою працездатністю. Вранці ви ще зможете зробити те, що потрібно, але ближче до вечора лінь здолає вас. Не чиніть опір, просто відпочиньте!

Стрілець – Маг

Пріоритетом 18 червня має стати для вас сім'я – тут необхідно проявити терпіння і повагу до рідних, приділити їм достатньо часу для того, щоб вони відчули себе потрібними. Роботу і ділові відносини відкладіть на другий план – все одно енергії на них вам не вистачить.

Козеріг – Правосуддя

Козерогам в четвер може посміхнутися удача в фінансовому плані. Гроші можуть прийти звідти, звідки ви зовсім не чекали. Витратьте їх з користю, а ще краще – розділіть цю радість з близькими.

Риби – Місяць

Людям, які народилися під знаком Риб, карти Таро обіцяють 18 червня бурхливу громадську діяльність. Вам легко буде вийти на контакт навіть з малознайомими людьми. День буде сповнений новими ідеями і звершеннями.