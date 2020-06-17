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Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

1.4т
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Гороскоп на 18 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, особливо під її приціл потрапили Близнюки й Козероги. А ось Тельцям цього дня варто бути обережними з висловлюваннями.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Імператор

Овнам в четвер потрібно пригальмувати й озирнутися назад. Можливо, є справи, які вимагають завершення і гальмують ваш рух вперед. Не беріться за нову роботу, якщо на вас висить тягар відповідальності за старі діяння.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Телець – Колісниця

Сварка з коханою людиною може залишити серйозний відбиток на ваших стосунках, тому Тельцям рекомендується уникати будь-яких серйозних розмов – навіть якщо вони конче необхідні.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Близнюки – Зірка

Близнюкам карти Таро обіцяють успіх у всьому новому і невідомому. Не бійтеся йти на авантюри – саме вони можуть стати згодом справою всього вашого життя. Довіртеся удачі – вона не підведе.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Рак – Утримання

18 червня Ракам варто подбати про своє здоров'я. Не ігноруйте бажання організму, адже він краще знає, що йому потрібно. Уникайте стресів і не турбуйтеся через дрібниці.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Лев – Вежа

Карти Таро радять Левам 18 червня придивитися до оточуючих. Можливо, хтось хоче зробити вас гвинтиком в своєму механізмі. Якщо ви не готові працювати в команді під чиїмось керівництвом – не піддавайтеся маніпуляціям, вони можуть вам дорого коштувати.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Діва – Сила

Зробіть усе можливе, щоб налагодити відносини з людьми, які можуть бути вам корисні в майбутньому. Не втратьте шанс об'єднати зусилля з успішною людиною – її досвід може стати для вас джерелом корисних знань.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Терези – Колесо Фортуни

Ворожіння на картах Таро рекомендує Терезам на 18 червня не будувати глобальних планів на майбутнє. Живіть сьогоденням і не поспішайте – все, що повинно статися, відбудеться вчасно.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Скорпіон – Смерть

Скорпіони в четвер не будуть відрізнятися особливою працездатністю. Вранці ви ще зможете зробити те, що потрібно, але ближче до вечора лінь здолає вас. Не чиніть опір, просто відпочиньте!

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Стрілець – Маг

Пріоритетом 18 червня має стати для вас сім'я – тут необхідно проявити терпіння і повагу до рідних, приділити їм достатньо часу для того, щоб вони відчули себе потрібними. Роботу і ділові відносини відкладіть на другий план – все одно енергії на них вам не вистачить.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Козеріг – Правосуддя

Козерогам в четвер може посміхнутися удача в фінансовому плані. Гроші можуть прийти звідти, звідки ви зовсім не чекали. Витратьте їх з користю, а ще краще – розділіть цю радість з близькими.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

Риби – Місяць

Людям, які народилися під знаком Риб, карти Таро обіцяють 18 червня бурхливу громадську діяльність. Вам легко буде вийти на контакт навіть з малознайомими людьми. День буде сповнений новими ідеями і звершеннями.

Гороскоп на 18 червня за картами Таро: кому пощастить з фінансами

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